Vicepremierul rus Dmitrii Kozak a recunoscut că Alianţa PSRM-ACUM a fost creată în iunie, la propunerea lui. Declaraţia a fost făcută, marţi, în cadrul unui briefing la Moscova, după negocierile moldo-ruse.

"A fost o situație când trebuia urgent să se ia o decizie pentru a depăși criza politică profundă din Republica Moldova. Am propus o opțiune de soluționare, atunci când a fost creată o coaliție pentru decriminalizarea ţării, pentru a crea condiții pentru alegerile noi. Am înțeles că o astfel de coaliție nu poate fi durabilă. Mă mir chiar că aceasta s-a menţinut aproape șase luni și am lucrat împreună", a declarat Dmitrii Kozak.