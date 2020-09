Tenismenul Novak Djokovic a debutat cu dreptul în noua ediție a ultimului turneu de Mare Șlem al anului US Open. Sârbul l-a învins în primul tur pe bosniacul Damir Dzumhur cu scorul 6-1 6-4 6-1.



Djokovic a ajuns, astfel, la 24 de victorii consecutive de la începutul anului.



În turul secund, liderul mondial Novak Djokovic îl va înfrunta pe britanicul Kyle Edmund.



Într-o altă partidă din runda inaugurală, reprezentantul Germaniei, Alexander Zverev, numărul 7 mondial, a dus o bătălie de trei ore şi 7 minute cu sud-africanul Kevin Anderson. Învingătorul duelului Zverev s-a impus cu scorul 7-6 5-7 6-3, 7-5 și s-a calificat în turul doi, acolo unde se va confrunta cu Brandon Nakashima, cel care reprezintă SUA.



Grecul Stefanos Tsitsipas, al patrulea favorit al competiției, s-a calificat fără probleme în turul următor, trecând de spaniolul Albert Ramos-Vinolas 6-2 6-1 6-1.



Argentinianul Diego Schwartzman, numărul 13 în clasamentul mondial a fost învins în primul tur de britanicul Cameron Norrie, care este tocmai pe locul 76 în același clasament. După ce a condus cu 2-0 la seturi, Schwartzman a pierdut cu 6-3 6-4 2-6 1-6 5-7.



Ediția din acest an a turneului de Mare Șlem, US Open, se desfășoară fără spectatori într-o "bulă" securizată pe arenele de la Flushing Meadows din New York.