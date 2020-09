Djoker Chișinău s-a calificat în optimile de finală a Euro Winners Cup, turneu de fotbal pe plajă ce desfăşoară în oraşul portughez Nazare.

În ultima etapă, campioana națională a pierdut cu 3-6 partida disputată în compania formației germane Rostocker Robben. Chiar dacă nu a reușit să se impună, echipa din Capitală a încheiat evoluția pe locul 3 în grupa G și a obținut dreptul să joace în play-off, având la activ doar trei puncte.

"Important că ne-am calificat și suntem printe 16 cele mai bune echipe ale Europei. Am avut un meci greu, am început egal la egal, dar am pierdut 3-6. Nu este nimic grav. Pentru noi principalul obiectiv a fost calificarea.", a spus managerul Djoker Chișinău, Sergiu Cotorobai.

O altă echipă din Moldova, Olimpia Bălți, a ratat calificarea în play-off. În ultimul meci din grupa D, alb-roșii au fost învinși cu 2-12 de gruparea elvețiană Grasshoppers Zurich.