Djoker Chișinău a obținut prima victorie la EURO Winners Cup, turneul de fotbal pe plajă desfăşurat în oraşul portughez Nazare

Djoker Chișinău a obținut prima victorie la EURO Winners Cup, turneu de fotbal pe plajă desfăşurat în oraşul portughez Nazare. Campioana națională a spulberat cu 8-2 pe reprezentanta țării gazde, Sotao Norte, în cea de-a doua etapă a grupei G.

Alexandru Țimbalist a realizat un hat-trick, Leonid Podlesnov a marcat două goluri, iar Vitalie Budigai, Dumitru Cebotaru, Victor Iordachi au punctat câte o dată.



"În prima repriză ei ne-au făcut probleme, dar în doua și a treia ei au văzut moral. Au vrut ceva să facă și să obțină victoria, dar nu au reușit. Am fost mai buni, am vrut să câștigăm și am câștigat."



O altă echipă din Republica Moldova, Olimpia Bălți, ar fi trebuit să joace cu Loures, însă unul dintre jucătorii formației portugheze s-a infectat cu COVID-19 și partida a fost anulată.

Ultimele meciuri ale fazei grupelor se vor disputa joi, 10 septembrie.

Djoker va întâlni clubul german Rostocker Robben, iar Olimpia se va duela cu elvețienii de la Grasshoppers.

În șaisprecezimile competiției se vor califica primele două clasate și două echipe de pe locurile 3.