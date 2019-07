Djoker Chișinău a cucerit pentru al doilea an consecutiv Cupa Moldovei la fotbal pe plajă. Multipla campioană națională a dispus dramatic în finală de Fulgerul Ialoveni cu scorul de 7-5. Cel mai prolific fotbalist din tabăra învingătorillor a fost Andrian Lașcu, care a reușit un hattrick. La finalul partidei, Lașcu a fost desemnat şi cel mai bun jucător al competiției.



"Orice adversar joacă la intensitate maximă împotriva noastră. A fost un pic greu, însă noi am demonstrat din nou că suntem cea mai bună echipă din țară", a spus fotbalistul Djoker, Victor Comlionic.

"Suntem bucuroși, chiar dacă am jucat foarte slab am reușit să obținem victoria până la urmă. Parcă toți băieții erau nervoși. Adversarii s-au luptat, aveau o dorință mare de a câștiga. Noi parcă am ieșit deja cu gândul că suntem deținătorii cupei", a spus portarul Djoker, Ruslan Istrati.



Dumitru Grițco, căpitanul echipei din Ialoveni a dat vina pe arbitri după eșecul din finala Cupei Moldovei.



"Un meci interesant, dar și greu. Din păcate meciul l-am pierdut din cauza domnului arbitru, nu vreau să dau nume. A ajutat un pic adversarii. Este părerea noastră, a echipei. Meciul a fost strâns, era de la egal la egal ambele reprize", a spus căpitanul Fulgerul Ialoveni, Dumitru Griţco.



În finala mică, Sportul Studențesc Chișinău s-a impus cu scorul de 5-4 în fața formației Zaria Bălți.