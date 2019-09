DJ-ul olandez Tiësto s-a căsătorit cu modelul Annika Backes, sâmbătă, după patru ani de relaţie, iar ceremonia a avut loc în faţa a 80 de invitaţi, în hotelul de lux Amangiri, din statul american Utah, potrivit mediafax.ro.

DJ-ul olandez, al cărui nume real este Tijs Michiel Verwes, şi modelul Annika Backes au închiriat, pentru eveniment, hotelul de lux Amangiri.

"Las Vegas e un oraş care ne place amândurora, aşa că am început să cutăm acolo un loc potrivit, dar am decis, ulterior, că vrem ca ceremonia să aibă loc undeva departe. Iubim liniştea, iar decorul pare desprins de pe o altă planetă. Contrastul dintre arhitectură şi deşert este perfect. Am vrut un cadru romantic, extravagant, natural şi intim, aşa că am închiriat întregul resort pentru weekend", a explicat Annika Backes.

Cuplul a sărbătorit împreună cu cei 80 de invitaţi, iar DJ Coleman a mixat pe parcursul evenimentului.

"După ce toată lumea a ajuns în sala de recepţie, locul în care a avut loc şi ceremonia noastră, totul s-a transformat complet. Am făcut un tunel din oglinzi care duce la o sculptură în gheaţă cu iniţialele noastre", a declarat Tijs pentru revista americană Vogue.

Totodată, Tijs i-a făcut o surpriză lui Backes, compunând o piesă special pentru căsătoria lor.

"Unul dintre momentele mele preferate a fost să ascult piesa pe care Tijs a compus-o pentru mine. Este intitulată «A Million Years» şi m-a lăsat complet surprinsă. A fost distactiv să dansăm împreună pe această piesă, iar invitaţii au iubit momentul", a afirmat Annika.

Tiesto, DJ-ul care a ocupat poziţii fruntaşe, ani la rând, în DJMag Top 100, a fost dintotdeauna descris de fani ca un artist care îşi transpune sentimentele prin intermediul muzicii pe care o mixează.

Tijs Verwest, alias Tiesto, şi-a început cariera în 1985, lansându-se în perioada în care stilul progressive cu elemente trance cunoştea cea mai mare expansiune. Tiesto a ajuns de la turnee mondiale la a fi primul DJ care a mixat la Jocurile Olimpice, în 2004, în faţa a milioane de spectatori şi telespectatatori, câştigând majoritatea premiilor destinate muzicii dance şi trance. Tiesto este, cu siguranţă, unul dintre cei mai iubiţi DJ-i, producători şi remixeri ajunşi vreodată în spatele platanelor.