DJ-ul Erick Morrilo, cunoscut pentru piesa "I like to move it", găsit mort în casa sa

DJ-ul Erick Morrilo, cunoscut pentru piesa "I like to move it", a fost găsit mort în casa sa din Miami Beach, Florida. Starul avea 49 de ani. Potrivit presei americane, cauza şi circumstanţele decesului sunt, deocamdată, neclare.





Decesul vedetei muzicii house a survenit la câteva săptămâni după ce Erick Morillo a fost acuzat de agresiune sexuală. Incidentul ar fi avut loc în decembrie 2019. Muzicianul a fost arestat, apoi eliberat sub cauțiune.

El nu și-a recunoscut vina, iar prima şedinţă de judecată era programată pe 4 septembrie. Morillo a câștigat premiul pentru cel mai bun DJ de trei ori la DJ Awards şi de două ori a fost desemnat cel mai bun DJ Internaţional.