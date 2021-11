Dizabilitatea nu este un impediment. Mai mulţi tineri s-au angajat în câmpul muncii fiind un exemplu pentru comunitate. Ce spun profesorii acestora

Dizabilitatea nu este un impediment. O demonstrează mai mulţi tineri care, în pofida problemelor de sănătate, reuşesc să se angajeze în câmpul muncii şi să fie un exemplu pentru comunitate. Bunăoară, la cantină socială din comuna Răzeni, raionul Ialoveni, din cei 19 angajaţi zece sunt cu dizabilităţi. Printre ei am găsit-o şi pe Irina Nepotu, de 32 de ani, diagnosticată cu retard mental. Tânăra spune că din salariul pe care îl primeşte, reuşeşte să-şi ajute chiar şi părinţii.''Când au auzit părinţii mei că este de muncă aici, eu am vrut tare să învăţ şi să lucrez, să am banul meu. Sunt foarte bucuroasă, pentru că nu e bine acasă, e mai bine la serviciu.''Un alt angajat al cantinei, Vasile, care suferă de aceeaşi afecţiune ca Irina, are grijă ca mâncarea să ajungă la bătrânii din localitate, pe care îi şi ajută.'' - Ducem câte un prânz cald acasă, ei sunt foarte mulţumiţi de noi.- La ce oră te trezeşti în fiecare zi?- La ora 5, la 6, mă trezesc când îmi spune directorul.- Şi până la ce oră munceşti?- Până la 17:00-18:00 sau 19:00.'', a declarat Vasile Dubiţă, angajat.Şi alţi tineri cu dizabilităţi din Răzeni frecventează cursurile speciale pentru ca, ulterior, să se poată angaja.''Pentru că vreau să-mi fac un viitor, să am un viitor al meu. Am venit să învăţ cum se deserveşte un client, cum se aşează platoul, cum aranjăm masa.'', a declarat Marcel Voloh, viitor angajat.''Aici învăţ de bucătar, la cantină îmi place să fac biscuiţi. Planuri de viitor eu am, vreau să devin bucătar, iar mai apoi vreau să învăţ de şoferiţă'', a declarat Tatiana Ceban, viitoare angajată.Profesorii susţin că tactul şi răbdarea îi ajută să crească viitori chelneri sau bucătari.''M-am adaptat cu ei, nu este atât de uşor, dar încercăm prin diferite metode să lucrăm cu ei. Facem diferite activităţi aici. Respectiv, amenajări de masă ca să cunoască elementar cum să aranjeze chiar şi o masă de sărbătoare.'', a declarat Aliona Malîşenco, formator chelner.Tinerii cu dizabilităţi sunt angajaţi de nota zece, susţine administratorul cantinei sociale din Răzeni.''Recomand altor angajatori să angajeze astfel de persoane pentru că este mai uşor de lucrat cu ei, ştiu ora când trebuie să vină la lucru, când să iasă.'', a declarat Dumitru Braga, administrator.În primele nouă luni ale anului, 464 de persoane cu dizabilităţi s-au înregistatrat la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă. 134 dintre acestea au reuşit să se angajeze. Cele mai solicitate profesii sunt muncitor auxiliar, paznic, conducător auto sau vânzător.