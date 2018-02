Dizabilitatea NU este o sentinţă. Istoriile impresionante a 10 femei cu nevoi speciale au fost relatate într-o broșură

Au demonstrat că pot fi luptătoare şi să învingă problemele de sănătate pe care le au. Vorbim despre zece femei cu dizabilități care au reușit să se afirme şi au devenit eroinele unei broșuri. Aceasta a fost tipărită de organizația nonguvernamentală "UN Women" și va fi distribuită și în variantă online.

Eroinele selectate spun că au reușit să-și întemeieze o familie şi să-și găsească un loc de muncă. Este şi cazul Dianei Busuioc care este nevăzătoare.

"Eu permanent vreau să fac ceva nou, nu mă gândesc că eu nu văd şi gata. Pentru mine este foarte important ca în măsura posibilităţilor să fiu independentă", a povestit jurnalista Diana Busuioc.

Şi Natalia Aga, care s-a născut cu dizabilităţi locomotorii, este un exemplu demn de urmat. Femeia a studiat contabilitatea, iar de mai bine de doi ani lucrează în calitate de casier într-o bancă.

"S-au uitat la posibilităţile mele, nu s-au uitat la dizabilitate. Mă uit la copiii mei şi ei îmi "spun" mami mergi la muncă. Pentru ei merg, să trăiască bine ca în weekend noi să mergem la distracţii", a spus Natalia Aga, casier la bancă.

Femeia spune însă cu nu peste tot a fost primită cu căldură.

"Am mers să mă angajez, am depus CV-ul. A doua zi trebuia să merg la un interviu, când am intrat domnul mi-a spus:"Dumneavoastră sunteţi aşa..." l-am întrebat cum aşa...m-am întors, am plâns şi asta a fost", a relatat Natalia Aga, casier la bancă.

Eroinele broşurii au chemat femeile cu dizabilităţi să treacă peste orice barieră şi să fie mai active:

"Sunt onorată că mi-au propus să mă implic în acest proiect. Astfel, pot să arăt că există și oameni cu probleme de auz și ne luptăm cu această problemă. Ne dorim să avem mai mulți traducători ai limbajului surdo-mut."

"Această broșură care conține 10 istorii de succes ale femeilor cu abilități speciale este doar un mic pas de promovare a istoriilor acestor femei și a faptului că femeile au reușit să aducă schimbarea la ele în localitate și în comunitatea din care vin", a declarat purtătorul de cuvânt UN Woman Moldova, Elena Răţoi.

Potrivit datelor statistice, în Moldova locuiesc 184.000 de persoane cu dizabilități.

(BROŞURA POATE FI VĂZUZĂ AICI)