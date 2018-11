Divorţează! Robert de Niro se desparte de Grace Hightower

Actorii Robert de Niro şi Grace Hightower s-au despărţit după mai mult de 20 de ani de la căsătorie, scrie The Hollywood Reporter.

Premiat cu Oscar pentru „The Godfather: Part II” (1974) şi „Raging Bull” (1980), De Niro s-a căsătorit cu Hightower, cunoscută pentru serialul „NYPD Blue” şi rolurile din lungmetrajele „Precious” şi „The Paperboy”, în 1997.

Au împreună un fiu în vârstă de 20 de ani şi o fiică în vârstă de 6 ani. Cei doi s-au mai despărţit înainte, De Niro a depuse actele pentru divorţ în 1999. Cinci ani mai târziu, el şi Hightower şi-au reînnoit jurămintele.

Acesta este al doilea mariaj al actorului în vârstă de 75 de ani. În 1999, acestia au mai avut o tentativă de a divorţa, dar în cele din urmă au reuşit să salveze căsnicia. Ultima dată, cei doi au fost văzuţi împreună în luna iunie, la ceremonia de decernare a premiilor Tony. Actorii au împreună un fiu în vârstă de 20 de ani şi o fiică de şase ani.

Robert de Niro mai are alţi patru copii din celelalte două căsătorii. El a mai fost căsătorit 12 ani cu Diahnne Abbott, cu care are doi copii. De Niro mai are doi copii şi cu Toukie Smith.

Pentru Hightower, în vârstă de 63 de ani, căsătoria cu De Niro este prima.