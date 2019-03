Divorţează a PATRA oară. Nicholas Cage a anunţat separarea de soţia sa la doar PATRU zile de la nuntă

Actorul american Nicolas Cage a cerut anularea celei de-a patra căsătorii, după doar patru zile de la nuntă, potrivit unor documente depuse la o instanţă din Las Vegas, obţinute de tmz.com.

Nicolas Cage şi Erika Koike s-au căsătorit pe 23 martie, în Las Vegas, în aceeaşi zi în care au depus actele în acest sens.

Miercuri, însă, actorul a cerut în instanţă anularea căsătoriei, iar, deocamdată, nu se cunosc motivele.

Deşi cei doi au preferat să îşi ţină legătura departe de ochii publicului, existenţa unei relaţii între actor şi cosmeticiană a fost confirmată în aprilie 2018. Atunci, Cage şi Koike au fost văzuţi împreună în Puerto Rico, unde actorul, în vârstă de 55 de ani, filma pentru o nouă peliculă.

Căsătoria cu Erika Koike a fost a patra pentru Nicolas Cage. Actorul a mai fost căsătorit cu actriţa americană Patricia Arquette, între anii 1995 şi 2001, cu Lisa Marie Presley, fiica lui Elvis Presley, între august şi noiembrie 2002, şi cu fosta chelneriţă Alice Kim, între 2004 şi 2016.

În cei peste 30 de ani de carieră, Nicolas Cage a realizat peste 40 de filme, printre care se numără "Leaving Las Vegas/Părăsind Las Vegas-ul" (1995), care i-a adus un premiu Oscar pentru interpretare, şi "Wild At Heart/Suflet sălbatic" (1990), în regia lui David Lynch, recompensat cu Palme d'Or la Festivalul de Film de la Cannes. În 2010, actorul a filmat în România pentru pelicula "Ghost Rider - Spirit of Vengeance/Ghost Rider: Demonul răzbunării", care a fost lansată în 2012. Nicolas Cage a revenit în România şi în 2014 pentru a lucra la filmul "The Dying of the Light", în regia lui Paul Schrader.