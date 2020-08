Divizia Națională de fotbal feminin a fost încheiată. Agarista din Anenii Noi, desemnată campioană

Divizia Națională de fotbal feminin a fost încheiată după doar 6 etape disputate, iar formația Agarista din Anenii Noi a fost desemnată campioană. Decizia a fost luată de Comitetul de Urgență al Federației Moldovenești de Fotbal în contextul pandemiei.



Aceasta - după ce autoritățile au interzis desfășurarea antrenamentelor și a competițiilor de fotbal feminin în perioada 15 martie - 1 august 2020, iar UEFA a cerut federației de profil să desemneze campioana până pe 9 august pentru a determina echipa care va participa în preliminariile Ligii Campionilor.



"Chiar dacă nu era pandemia, făceam tot posibilul să fim iarăși campioane. Într-adevăr, este un titlu cucerit mai ușor ca cele precedente. Deja dacă a fost oprit campionatul, asta nu a depins de noi", a menţionat Cristina Musteaţă, căpitan Agarista Anenii Noi.



"Echipa a fost cu mult mai tânără ca în anii precedenți, însă am devenit un tot întreg. Am reușit să învingem, să luptăm. Noi am fi dorit să jucăm, să continuăm campionatul, dar, asta e - pandemia nu ne-a permis", a spus Carolina Vasilachi, atacant Agarista Anenii Noi.



Agarista Anenii Noi a obținut 6 victorii în cele 6 etape disputate până la pandemie și era lider detașat al clasamentului.



Discipolele lui Alexei Gladun vor reveni pe teren pe 9 august, atunci când vor debuta în Cupa FMF, noul turneu de fotbal feminin organizat de forul de profil, iar pe 16 august, vor juca finala Cupei Moldovei. Acolo, adversara fotbalistelor din Anenii Noi va fi câştigătoarea semifinalei dintre GTC Cioburciu şi Real-Succes Chişinău..



"Ard ochii la fete, se întreabă când începem, când o să fie, când jucăm. Foarte mult le-a lipsit fotbalul, foarte mult au așteptat reluarea antrenamentelor. Dorință este, ochii ard, deja e bine", a precizat Cristina Musteaţă, căpitan Agarista Anenii Noi.



Agarista Anenii Noi a cucerit, aşadar, titlul de campioană naţională pentru al treilea an la rând.