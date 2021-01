Distracţiile în localurile de noapte continuă. 150 de petrecăreţi, surprinşi după ora 22:00 într-o cafenea din Călărași

Clubul de noapte din satul Meleșeni activa după ora 22:00. Din cauza unei scurgeri de informații, administratorii au reușit să le spună clienților să elibereze localul."- A fost cineva aici?- Nu, au fost până la 22:00. Trebuie să facem curat.- Am văzut foarte multă lume care ieșea acum afară.- Eu ce treabă am cu lumea? Duceți-vă și vorbiți cu ei.- Dar de unde ieșeau, nu de la dumneavoastră?- Eu de unde să cunosc?"."Aceștia sunt rudele mele, nu sunt consumatori.- Sunt rude care fumează narghilea aici noaptea, la ora 00:44 de minute?""Eu sunt angajată.- Și până la ce oră...- Până la 22:00. Nu ieșea nimeni. Lumea era afară. Poate făceau vreo nuntă"."Dar noi nu am fost în interior. Am stat aici.- Dar ce părere aveți față de COVID? Vă temeți de infecție?- Nu.- Dar purtați mască?- Asta e politică.""- Băietule, tu tot nu ai fost în local?- Tu poți să-ți iai arme. Ca să nu-l întorc invers și o să-ți răspunzi singur ție."Tânărul a devenit agresiv, însă a fost oprit de un polițist.”- Nu pune mâna.- Dar tu ce pui mâna? Ai dreptul să pui mâna pe mine? Eu am pus mâna pe tine?- Nu pune mâna.- Hai fiți serioși, oameni buni”.”Cât noi am intrat în localitate ca să ajungem la local, au dat pe telefon informația și timp de o minută jumătate, peste 100 de oameni au ieșit din local. Când am intrat, am depistat nu mai mult de zece persoane care nu au reușit să iasă.”, a spus șeful secției INSP, Daniel Mazepa.Agenții economici care încalcă măsurile de siguranță împotriva COVID-19 riscă amenzi de până la 35 de mii de lei. Cu o sancţiune între două şi cinci mii de lei se pot alege și pe petrecăreții.