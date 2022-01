Distracții periculoase. Zeci de oameni au ieșit pe gheață la pescuit, patinat sau hochei

Gerul din ultimele zile a scos zeci de oameni din case, iar o bună parte s-a îndreptat spre lacurile îngheţate. În timp ce unii au mers la pescuit, alţii au patinat fără a realiza pericolul la care se expun. De dimineaţă, lacul din comuna Grătieşti, din municipiul Chişinău, era împânzit de zeci de pescari.



"Noi venim când o săptămână ţin gerurile de la minus şase garde până la minus nouă, zece grade, mai devreme nu. Caraşi sunt, bibani."



"Are vreo 20 de centimetri, sunt 17 iată, oo, încă e prea. Noi am stat într-un an şi pe trei centimetri, dacă suntem uşurei. -Da nu vă temeţi? -Nu. "



"Primim o plăcere de la asta. -Dar nu vă este frică pe gheaţă? -Nu, că este groasă, are vreo 10 centimetri, mai mult chiar. Mai întâi încercăm la mal, vedem grosimea şi după ne urcăm pe ea, dar aşa este periculos."



Pe un alt lac îngheţat, cel din parcul Valea Trandafirilor, mai mulţi bărbaţi jucau hochei.Aceştia spun că stratul de gheaţă este gros şi nu văd un pericol în distracţia lor.



"Noi la Chişinău nu avem nici măcar un teren în care s-ar face ceea ce numim zonă de hochei. E superb, noi deja aici suntem de 30 de ani, nu ne-am strâns prima dată. Nu ne este frică, gheaţa are 20 de centimetri, e aer curat."



"Noi în weekend ne strângem, încercăm să atragem oamenii la sporturile de iarnă şi la un mod de viaţă sănătos."



Altul însă este tabloul din Parcul Valea Morilor din Capitală, unde lacul este îngheţat doar pe alocuri. În schimb, am surprins zeci de raţe sălbatice şi lebede se bălăcindu-se în apă.



"Este super. În acest an sunt foarte multe păsări şi este foarte plăcut că mulţi oameni vin aici şi le hrănesc. Sunt superbe lebedele."



"Ne străduim să le hrănim, fiindcă e iarnă, e frig . Mereu este plăcut să hrănim păsările."



Angajaţii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă susţin că, în pofida temperaturilor scăzute, oamenii ar trebui să fie prudenţi atunci când calcă pe suprafaţele lacurilor îngheţate.



"În condiţii de temperaturi oscilante podul de gheaţă este subţire, iar aflarea multor persoane la distanţe mici una faţă de alta poate duce la spargerea acesteia şi la prăbuşirea oamenilor. Persoanele sunt îndemnate să evite bazinele acvatice care nu sunt dotate cu staţii de salvare, deoarece în situaţii de risc, aceştia ar putea rămâne neobservaţi", a declarat ofiţerul de presă al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, Lilana Pușcașu.



Potrivit IGSU, în Republica Moldova sunt peste 4200 de bazine acvatice, dintre care doar 19 sunt dotate cu staţii de salvare, având doar scop de agrement.