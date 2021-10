Distracții nocturne în zonele aflate sub cod roşu de COVID. Poliția a întreprins razii în mai multe localuri

Legea-i lege, dar nu pentru toți. Deși autoritățile au decis că, din 1 octombrie, accesul în localurile din zonele aflate sub cod roşu de COVID este permis doar cu certificate sau teste negative, se pare că măsura a rămas doar pe hârtie.

Mai mult, localurile continuă să se transforme în cluburi de noapte, unde nu sunt respectate regulile epidemiologice. Administratorii acestora se justifică prin faptul că în acte este vorba despre restaurante, a căror activitate nu a fost restricționată.



În jur de 50 de petrecăreți se aflau într-un local de pe strada Calea Ieșilor din sectorul Buiucani al Capitalei, însă distracția le-a fost dată peste cap de oamenii legii.



"Stimați cetățeni, poliția se apropie la fiecare masă și dumneavoastră prezentați confirmarea că nu ați încălcat cerințele și restricțiile Comisiei."



Clienții care nu aveau certificate la COVID s-au indignat de raziile poliției.



"Noi nu era să venim aici. Noi de unde am știut de așa ceva?"



"Crede-mă că dacă mă pornesc la o discotecă nu port certificatul cu mine, măcar că am vaccina."



Administratoarea localului și-a recunoscut greșeala.



"Jumătate din lume au spus că le avem, dar sunt acasă. Ba nu știu ce. Ne-am gândit și noi că azi e prima zi și încă nu toată lumea a intrat în ritmul acesta. E greșeala noastră."



Iar într-un local de pe bulevardul Dimitrie Cantemir se distrau peste 150 de tineri.



Petrecăreţii au început să facă și haz de necaz.



"Dă să bem dar. Lasă să puie cum cinstim noi. Mulți ani!"



"Transmit salutări mamei și tatălui."



Mai mult, ei ar fi semnat pe o listă că îşi asumă răspunderea dacă vor fi verificați de poliție. Administrația localului s-a făcut că plouă.



"- Noi suntem de acord cu noile restricții. În primul rând, noi le respectăm.

- Totuși, aici sunt persoane care nu dețineau niciun certificat COVID?

- Nu știu, noi la intrare am verificat.

- Păi singuri tinerii au zis că au încheiat acord și s-au semnat pe propria răspundere.

- Există acord care trebuie semnat când vii în orice local."



Într-un alt local, câteva tinere au amăgit administrația că s-au vaccinat, doar pentru a intra să se distreze.



"- De ce iată trei domnișoare nu au certificate?

- Au zis că au, dar sunt acasă.

- Dar nouă în general, au spus că nu sunt vaccinate. Care e situația? Așa și spuneți că nu le-ați verificat.

- Noi am spus că le avem, dar sunt acasă."



Verificările poliției au continuat și într-un local de pe strada 31 august, unde muzica se auzea de la zeci de metri. Mai mult ca atât, în încăpere se fuma și narghilea, ceea ce este interzis.



"- Cu ce ocazie la dumneavoastră se fumează narghilea?

- Nu-i în interior. E acoperiș deschis, noi acum am acoperit.

- Domnule, dacă dumneavoastră aveți în vedere că aici e terasă, atunci trebuie să fie de tip deschis. Nicidecum închisă. Vă rog frumos, să strângeți narghileaua."



Raziile au fost efectuate de către direcția prevenire a Inspectoratului Național de Securitate Publică.



"Promitem să mergem în acțiunile asemănătoare, fiindcă pandemia nu s-a oprit, virusul se răspândește și avem o foarte mare problemă la numărul de infectări zilnice.", a declarat Daniel Mazepa, șef de secție la INSP.



Agenții economici care nu se conformează măsurilor epidemiologice riscă amendă de până la 35 de mii de lei, iar persoanele fizice - până la cinci mii de lei.