Distracţie și voie bună. Zeci de copii din familii social-vulnerabile din ţară s-au distrat în cadrul unui eveniment sportiv

Sărbătoare pentru câteva zeci de copii proveniți din familii social-vulnerabile din Republicii Moldova. 60 de astfel de copii au ajuns la Chișinău din patru raioane: Ștefan Vodă, Râșcani, Criuleni și Șoldănești. Ei au fost urmați de asistenții parentali profesioniști.

Academia Sportului Anatolie Pervanciuc a organizat pentru aceștia diverse activități sportive pe durata zilei. Copiii au practicat arta marțială braziliană capoeira, tenisul de masă, hocheiul pe parchet, dar și tirul cu arcul. Ei au fost ghidați de antrenorii Academiei sus-numite.



"Consider că Republica Moldova are un viitor. Noi trebuie să facem totul pentru ca copiii de aici să nu plece peste hotare. Putem schimba situația în țară. Contează ca asemenea activități să se desfășoare nu doar la Chișinău, dar și în alte localități", a declarat Alexei Pervanciuc, organizator.



"Scopul evenimentului este de a oferi o zi deosebită copiilor. Sperăm că această zi să rămână în amintirea lor, dar și să-i revigoreze înainte de începutul noului an școlar", a menţionat Tatiana Codreanu, organizator.



Copiii s-au distrat de minune la eveniment într-o combinație de sport și voie bună:



"Un eveniment frumos, ne distrăm aici. Acumulăm multe cunoștințe noi. Vreau să câștig foarte mult premiile puse în joc".



"Îmi place foarte mult sportul. Îmi reușește să îl practic bine. Sportul are un rol important în viața noastră".