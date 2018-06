Distracție și voie bună la Orheiland. Vedete din Moldova, dar și din România fac acolo un spectacol de zile mari

Orheiul este azi capitala distracţiei şi a muzicii. Trupa Holograf, Antonia, dar şi alte vedete din Moldova fac acolo un spectacol de zile mari. Evenimentul are loc în cel mai mare parc familial de distracţii din ţară - Orheiland, recent inaugurat.



Pe scena din parcul Orheiland au mai urcat raperul Kapushon, cântăreaţa Irina Rimes, Dara, Nicoleta Nuca şi câţiva DJ.



"Foarte frumos, foarte frumos. Plăcut pentru orheienii noştri".



"Este un concert super şi îmi place tot. Şi mă simt foarte super".



"La Orheiland am venit să vedem concertul. Fetei îi place Irina Rimes şi respectiv am venit să vedem ce mai este aici nou".



La concert a fost organizată şi o tombolă, iar norocoşii s-au ales cu premii valoroase.

"Ce ochi fericiţi, ce zâmbet frumos. Daţi din mâini. Vă felicităm".



''Am câştigat pentru copilul meu o pereche de căşti. Eu nu le voi folosi, dar micuţul meu o va face cu mare plăcere. Mulţumesc pentru o aşa sărbătoare".



"Eu am avut emoţii, pentru că nu am crezut că o să câştig. Când am auzit numărul, am venit repede şi am luat cadoul".



Evenimentul este organizat cu ocazia "Zilei Tineretului" de asociaţia "Pentru Orhei".