Distracţie şi voie bună: La hramul din Bursuc a participat şi Vlad Plahotniuc

Chef de zile mari în satul Bursuc, raionul Nisporeni, unde ieri a fost sărbătorit hramul localităţii. Oamenii au savurat din micii delicioşi, s-au delectat cu muzică bună şi bineînţeles s-au prins în hore.

La eveniment a participat şi liderul Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc care a venit cu mai multe daruri pentru localnici, iar copiii au primit jucării.



Cu prilejul hramului, autorităţile au pregătit pentru petrecăreţi - mici, bere, dar şi îngheţată pe gratis. Cei mici au avut ocazia să profite din plin de spaţiile de joacă special amenajate pentru ei. Seara s-a dat startul concertului grandios. Atmosfera de sărbătoare a fost încinsă de mai mulţi artişti autohtoni precum Adriana Ochişanu, Victoria Lungu dar şi Anişoara Puică.



Localnicii au fost încântaţi de sărbătoare. Sătenii spun că satul Bursuc s-a schimbat la faţă datorită proiectelor realizate în localitate de Partidului Democrat, în special un drum bun și un teren de joacă.



"Foarte frumos. Mulţumim la Partidul Democrat, primarului. Tare bine şi foarte frumos. Au făcut un drum, mergi desculţă pe el."



"Oamenii se distrează, e foarte frumos. De şoseaua care au făcut în sat foarte mult. Lumea mulţumită că au mers pe pietruş mulţi ani , iar acum le-au făcut şoseauă. Merg oamenii, sunt fericiţi."



"Ne place foarte mult. Mulţumim la organizatori.Concert frumos. Domnul Plahotniuc. Ajută foarte mult. Mulţumim domnului Plahotniuc.Aşa concerte rar."



Oaspetele de onoare al evenimentului, liderul democraţilor, Vlad Plahotniuc a venit cu veşti bune pentru localnici.



"Nostalgia baştinei, amintirile copilăriei sunt parte componentă în sufletul şi inima noastră şi astăzi. Chiar dacă am părăsit cuibul natal mai bine de 30 şi ceva de ani. Am venit şi eu cu ceva cadouri. În primul rând lângă terenul de joacă o să facem un teren de sport pentru toţi cei doritori să se ocupe, pentru puştii de aici. O să venim şi cu zece maşini, am înţeles să facem, de pietriş, să facem drumurile în sat", a spus liderul PDM, Vlad Plahotniuc.



"Toate problemele care au fost ridicate faţă de noi ca echipă, ne-am străduit împreună cu dumneavoastră, împreună cu domnul primar şi echipa de aici din teritoriu să le rezolvăm. Vreau să vă doresc succese, realizări noi, şi multe multe realizări împreună cu echipa Partidului Democrat şi cu domnul primar împreună", a spus preşedintele OT Nisporeni a Partidului Democrat, Vasile Bîtca.



"Vă mulţumim mult, mult pentru suportul care dumneavoastră întotdeuna atât moral, spiritual cât şi financiar, care dumneavoastră, aici la Bursuc nu aţi uitat de satul nostru", a spus primarul satului Bursuc, Victor Rusu.



Toţi copii prezenţi la sărbătoare au plecat acasă cu jucării. Picii au rămas încântaţi de daruri primite.



"A făcut o bucurie pentru sat, pentru copii. Este un joc de puzzle. Harta Republicii Moldova."



"Am primit o căsuţă. O căsuţă am primit. Îmi place."



"Am primit cadou o răţuşcă de pluş şi un joc puzzle. Îmi plac foarte mult. Mă voi juca şi le voi folosi pentru a învăţa."



Oamenii au vrut să-i mulțumească personal lui Vlad Plahotniuc și să-şi facă poze cu el.



Sărbătoarea s-a încheiat cu un show de focuri de artificii.