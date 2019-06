DISTRACŢIE şi RELAXARE la Summer Fest. Oamenii se delectează cu muzică bună, gustări, băuturi şi masaje gratis

Foto: facebook.com

Distracţie pe cinste în parcul Dendrariu din Capitală. Cel mai aşteptat concert al acestui început de vară, "Summer Fest" a început. Oamenii stau la iarbă verde şi se răcoresc cu îngheţată sau bere. Spre seară, sunt așteptați pe scenă interpreți renumiți printre care Smiley, SunStroke Project, Cygo, Willy William, Andrew Rayel și alții.



În parc au fost amenajate mai multe zone de distracţie şi relaxare, iar cei vor vor se pot delecta chiar şi cu un masaj gratuit. Pentru copii a fost amenajat un teren de joacă.



"Cel mai mult îmi place masajul gratuit și faptul că vin interpreți din străinătate. Este foarte fain și nu în fiecare zi se organizează așa ceva", a spus o vizitatoare.



"Pentru prima dată suntem aici, până când e ok, e bine. Pentru muzică, pentru distracție pentru copii. Puțină ieșire la aer curat", a explicat o tânără.



Tarabele cu mâncare şi băuturi răcoritoare au fost luate cu asalt: "Ca să-i dăm puțină aromă îl stropim cu un pic de vin și mai avem aici un sos special. Acesta este secretul nostru cu care caramelizăm carnea noastră".



Unii au venit special pentru anumiţi interpreţi:



"Willy William îl așteptăm cel mai mult, și copiii la fel, tot pe el îl așteaptă. O să stăm până la sfârșit ca să-l ascultăm".



Organizatorii spun că astăzi sunt așteptați în jur de zece mii de oameni.



"De la an la an se adună tot mai mulți oameni. Mâine așteptăm aproape 15 mii de oameni. Numărul este în creștere, vin oameni din străinătate și festivalul nostru devine internațional, iar acest lucru ne bucură foarte mult", a declarat Dmitrii Sergheev, organizator.



Mâine, pe scenă sunt așteptați cei de la 7 Klase, DoReDos, Carla's Dreams, Zivert și alții.