Distracţie şi chef la Cojușna. Localnicii au sărbătorit hramul satului

Creştinii ortodocşi de stil vechi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, considerat ocrotitorul agricultorilor, păstorilor, dar şi al soldaţilor. În această zi, în mai multe localităţi din ţară este sărbătorit hramul. În satul Cojuşna, de dimineaţă, oamenii au mers la biserică şi s-au rugat pentru binele şi sănătatea celor dragi.



"Cinstim această zi, în această zi îî mulţumim Domnului pentru tot ce ne dă. Ne rugăm să avem pace, linişte şi bunăstare în familie. "



"Astăzi se face slujbă, se face masă, se ridică la sănătate. Pomenim pe cei din familie, se face şi la sănătate, se roagă pentru familie. "



Gheorghe Ţurcanu îşi sărbătoreşte astăzi onomastica. Bărbatul spune că este o tradiţie în familia lor să vină de dimineaţă, la biserică, cu familia.



"E sărbătoare mare, e hramul casei, eu sunt Gheorghe, nepoţelul este tot Gheorghe. Şi hramul satul, hramul bisericii noastre. Vom sta la masă, vom servi de sănătate, păstrez tradiţiile făcute de părinţii noştri", a spus Gheorghe Ţurcanu, locuitor al satului Cojuşna, Străşeni.



Potrivit tradiţiei, De Sfântul Mucenic Gheorghe la uşile caselor şi a grajdurilor se pun ramuri verzi, pentru a alunga spiritele rele.



"Aşa se vorbeşte în popor, că dacă pui ramuri verzi la casă te păzeşti de cele rele, de vărji cum s-ar spune. "



După slujbă, toţi locuitorii din Cojuşna şi-au dat întâlnire pe stadionul din sat, acolo unde s-au dat lupte. Cei mai puternici băieţi din sat s-au trântit pentru a câştiga cocoşul, mielul şi berbecul.



"Cu ultimul a fost mai greu, am obţinut o diplomă şi cocoşul. Voi face frigărui cu el."



" A fost cam greu, dar m-am descurcat. Vom face din miel un frigărui cu prietenii."



Andrei Strătilă s-a dus acasă cu premiul mare.



"A fost greu, ceilalţi băieţi au fost şi eu puternici, de aceea nu m-am aşteptat să câştig. Am avut o zi reuşită. Încă nu ştiu ce voi face cu berbecul câştigat, am emoţii", a zis Andrei Strătilă, locuitor al satului Cojuşna, Străşeni.



Pe stadion, oamenii au avut parte şi de un adevărat spectacol din partea celor de la Fulger.



Locuitorii din Cojuşna s-au bucurat de spectacol.



"Din an în an, e tot mai frumos şi mai bine. Ne bucurăm de tot ce avem în sat. După asta voi sărbători cu copiii, vecinii, vom avea şi concert. "



"A fost foarte frumos, diseară vom ieşi şi la joc cu familia. Tatăl meu a fost Gheorghe, e sărbătoare dublă."



"Sărbătorim foarte bine şi frumos. Suntem bucuroşi de aşa zi însemnată de Sfântul Gheorghe. De asta ne-am adunat toţi în centrul satului. "



În total, în Moldova, peste 42 de mii de bărbaţi poartă numele de Gheorghe şi peste 400 de femei se numesc Gherghina.