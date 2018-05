Distracţie şi chef în satul Zberoaia şi Bălăureşti. Localnicii au sărbătorit hramul

Surprizele au curs marți gârlă în satele Zberoaia şi Bălăureşti din raionul Nisporeni, unde a fost sărbătorit hramul. Localnicii au asistat la concerte de excepţie cu participarea renumitor artiști din ţară. Printre oaspeţii sărbătorii s-a numărat şi liderul Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, care a venit cu daruri şi veşti bune. Oamenii din aceste două localități susțin că demult nu au avut parte de așa sărbători frumoase.

Locuitorii satului Zberoaia au început sărbătoarea de dimineaţă la biserică. Iar seară, s-au adunat în centrul localitaţii, unde au asistat la un concert la care au cântat mai mulţi interpreţi, printre care Zinaida Julea şi Adriana Ochişanu.



La sărbătoare pot fi admiraţi mai mulţi artişti cu renume atât din Moldova cât şi din afara ţării, cum ar fi Ala Pugaciova şi Filip Kirkorov, dar şi surorile Osoianu. Nu este vorba despre interpreţi reali, ci despre miniaturile acestora prezentate astăzi în cadrul unei expoziţii de păpuşe hand-made.



Autorea colecţiei este o localnică. Femeia spune că pasiunea pentru croşetat îi fură aproape tot timpul liber.



"După lucru, eu mă ocup. Mai mult seara", a spus Irina Iachim, locuitoare a satului Zberoaia, raionul Nisporeni.



La sărbătoare a fost prezentă conducerea Partidului Democrat din Moldova. Liderii democrați au fost întâmpinați cu pâine şi sare.



"Vreţi dumneavoastră sau nu, dar eu am venit la hram. Am venit pentru că m-a invitat domnul Vlad Plahotniuc la el acasă şi am acceptat această invitaţie cu mult drag. Ce poate fi mai frumos când cine nu vine în ospeţie este primit cu cald, pus la masă, cinstit generos", a declarat Pavel Filip, premier.



"Când sunt acasă recunosc și eu că mă simt foarte confortabil aici. Deja suntem plecați demult, dar aici ne regăsim, poate în copilărie, poate în timpurile când nu erau cu atâtea probleme în cap. Cu ocazia sărbătorii de sfântul Nicolae la mulţi ani şi felicitări tuturor care poartă acest nume", a menționat Vlad Plahotniuc, preşedintele PDM.



Mulți oameni au ţinut neapărat să se fotografieze cu președintele PDM, Vlad Plahotniuc.



"Prima dată am dat mâna cu dânsul. Ce vorbeşte lumea e una şi ce se face e cu totul alta. Numai la noi în sat câte s-au făcut, nu mai vorbesc de raionul Nisporeni".



" Mi-a părut bine, un domn care ce o să facă pentru tot raionul, o să facă şi pentru Moldova. "



" Am fost bucuroşi de oaspeţi înalţi. În special de cea a domnului Plahotniuc, pentru că dumnealui nu vine cu mâna goală. Acum ne-a promis un teren de joacă pentru copii. Sperăm că aceasta este o oportunitate pentru copii şi pentru părinţi ca să rămână aici în sat", a spus Dinu Guțuțui, primarul satului Zberoaia, raionul Nisporeni.



Şi în satul Bălăureşti din acelaşi raion a fost chef de zile mari. Copii s-au distrat la spaţiile de joacă amenajate, iar cei mai puternici bărbaţi şi-au măsurat puterile la trântă.



Învingătorul s-a ales cu un berbec de aproape 70 de kg.



"Ca-n fiecare an îl mâncăm toţi.

- Nu este prima dată când câştigi?

- Este al doilea an", a zis învingătorul.



Tot în centrul satului a fost montată o scenă impresionantă, iar atmosfera a fost încinsă de mai mulţi artişti.



"Aşa concert să vină artişti emeriţi nu prea în toate zilele. Avem şi noi ocazia aceasta de hramul satului".



"Cred că de vreo 50 de ani nu s-a mai făcut o aşa sărbătoare de frumoasă".



Şi în această localitate, printre oaspeții de onoare au fost premierul şi liderul PDM, care și-a petrecut copilăria într-un sat din apropiere.



"Spunea domnul prim-ministru că, auzind cum se perindau, că s-a mai făcut asta, asta şi trebuie să mai facem. El zice că: "le-a mers lor", eu am zic: "Nu. Mi-a mers mie că m-am născut alături de aşa oameni frumoşi, simpatici. Eu sunt vecinul vostru din Grozeşti şi nu am să uit niciodată meleagurile, unde m-am născut", a declarat Vlad Plahotniuc, preşedintele PDM.



Surprizele plăcute pentru locuitorii satului Bălăurești au continuat.



" Venim prin hotărârea Guvernului, care a fost aprobată de către cabinetul de miniştri cu o surpriză către dumneavoastră, cu un drum care a fost solicitat de primarul satului. Vreau să vă mai spun și de iluminare stradală, de săptămâna viitoare se încep lucrările de iluminare stradală aici în satul Bălăurești", a zis Vasile Bâtcă,membru PDM.



Iar oamenii le-au mulţumit acestora pentru aportul la dezvoltarea satului.



"S-au făcut multe în Bălăureşti de când a intrat la conducere Partidul Democrat".



"La noi foarte rele au fost drumurile şi acum suntem bucuroşi că avem drumuri bune".



Apoi, petrecăreţii au făcut coadă la taraba cu cârnăciori. Deliciile culinare au fost împărţite gratuit de organizatorii sărbătorii.



"Este foarte gustos. Mi-a plăcut foarte mult".



De Sfântul Nicolae de vară, în jur de 70 de localităţi din ţară au marcat hramul.