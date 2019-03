Distracţie PERICULOASĂ. Testele amuzante de pe Facebook sunt pline de VIRUŞI

foto: publika.md

Moldovenii îşi fac publice datele cu caracter personal fără să-şi dea seama. Informaţii despre cardul bancar, dar şi codul personal din buletin ajung în posesia unor necunoscuţi atunci când acceptăm să facem anumite teste amuzante pe reţelele de socializare, avertizează Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică.



Află cum vei arăta la bătrâneţe sau cu ce vedetă de la Hollywood semeni. Sunt doar câteva exemple de teste întâlnite frecvent pe Facebook. Curioşi din fire, accesăm totul, fără să conştientizăm că un click ne-ar sparge contul. Aparent, testele sunt inofensive, în realitate însă sunt pline de viruşi.



"De obicei, stă în spate un virus. Un virus sau un program malițios. Scopul acestuia este ca să fie stocat în calculatorul, pe sistemul de operare, ca ulterior să poată copia parolele dumneavoastră şi atunci când veţi face cumpărături on-line, ori veţi achita facturile on-line, aceste date vor fi aflate de atacatori."



După ce atacatorii au aflat parolele conturilor, aceştia pot face cumpărături cu cardul victimei. Sau, mai rău, datele pot fi vândute pe piaţa neagră.



"Cu aceste date pot fi făcute foarte multe lucruri. Pot fi cumpărate ulterior, cu cardul dumneavoastră pot fi cumpărate produse ori plătite careva servicii. Aceste date pot fi vândute companiilor de marketing. Deci se fac bani la greu cu datele dumneavoastră care au fost oferite, cum ziceam benevol şi uneori conştient."



În prezent, peste un milion de moldoveni au un cont Facebook, dintre care 80 la sută au accesat cel puţin o dată un test virtual. Unii afirmă că deja au căzut în plasa escrocilor cibernetici şi acum sunt mai atenţi atunci când deschid calculatorul.



"Dacă cinstit a fost numai o dată. Şi ce test era? Cum o să arăt eu peste 50 de ani. Eu evit aşa ceva, nu am încredere, nici când prietenii îmi trimit careva link-uri, eu întâi întreb şi apoi le accesez."



"Nu, eu ştiu că aceste teste colectează informaţii despre oameni. Eu văd că oamenii fac aceste teste, dar nu ştiu de ce. Este o prostie."



Pentru a evita scurgerile de informaţii, experţii recomandă să ne actualizăm parolele cel puţin de două ori pe an.