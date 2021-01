Distracţie periculoasă pe gheaţă. Zeci de adulţi şi copii, surprinşi cum se plimbă pe lacul din parcul Valea Trandafirilor

Recomandările Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nu sunt luate în serios. Oamenii continuă să se plimbe pe gheaţa fragilă a lacurilor din Capitală. Zeci de adulţi şi copii au fost surprinşi cum se plimbă pe lacul din parcul Valea Trandafirilor. Unii pescuiesc, alţii patinează sau joacă hochei. Chiar dacă recunosc că le este frică, aceştia spun că distracţia nu este chiar atât de periculoasă.

Inconştienţi de pericolul la care se supun, unii părinţi au ieşit în weekend la plimbare pe gheaţă împreună cu copiii lor.

- Nu vă temeţi?

- Am văzut că alţi oameni se plimbă. Am mers şi eu cu copilul, am verificat. Ne temem, dar ce să facem?



"Un pic ne e frică, dar vedeţi că stăm pe marginea iazului. Dacă nu ne era frică era să fie la jumătatea iazului."

Totuşi, alţi părinţi spun că nu dau voie nicidecum copiilor să încerce gheaţa, chiar dacă ispita este mare.

"Nu îi permit, gheaţa e subţirică şi ne temem. Nu îi permit că e mică are şase ani".

"Vrea, dar eu nu îi permit pentru că e periculos. Nu cred că gheaţa e foarte groasă, de aceea e periculos. Nu dă, Doamne, să crape. Cine ne va salva?"

"Nu permitem pentru că au fost temperaturi pozitive câteva zile, de aceea e periculos. Poate la prima vedere pare sigur. În orice moment se poate sfârşi tragic."

Salvatorii atenţionează oamenii despre pericolul la care se supun şi spun că gheaţa lacurilor este prea subţire.

"Este foarte important să înţelegem că podul de gheaţă este îmbibat cu apă şi reprezintă un pericol iminent, iar grosimea gheţii nu poate depăşi trei, cinci centimetri. Grosimea care nu mai reprezintă pericol pentru aflarea pe ea este de 10, 15 centimetri. În cazul în care temperatura oscilează de la pozitiv la negativ aflarea pe gheaţa bazinelor acvatice este periculoasă", a comunicat ofiţerul de presă Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Liliana Puşcaşu.

Directorul întreprinderii "Spaţii Verzi", Serghei Carp, susţine că salvamarii nu sunt în drept se le interzică oamenilor să meargă pe gheaţă, dar îi atenţionează să nu facă acest lucru.

Din fericire, potrivit IGSU, în acest an, nu s-a înregistrat niciun caz în care vreo persoană să cadă sub gheaţă.