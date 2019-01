Distracţie pe sanie şi schiuri! Moldovenii vor putea să schieze în acest weekend pe pârtia din Călăraşi (FOTOREPORT)

Zăpada generoasă a fost motiv de bucurie pentru administratorii pârtiilor de schi din ţară, care aşteaptă în weekend amatorii de sporturi de iarnă. Ei promit că oaspeţii vor avea parte de multă distracţie, de bucate tradiţionale şi... de vin fiert.



La Călăraşi, zăpada de pe pista de 3 kilometri lungime e netezită cu un echipament special.



"Tractorul compactează terenul pentru a fi bine de schiat, el îl compactează și îl netezește ca să nu intre în zăpadă schiurile. Lucrează tare bine tehnica, e bună, nu avem cu ea probleme. Trecem de două, trei ori pe zi pentru a curăța", a spus Ion Chicu, mecanic.



Amatorii de sporturi de iarnă pot veni cu propriile schiuri sau le pot închiria.



"Avem nu de ajuns. Pârtia cere multe cheltuieli, dar nu s-a dovedit. Sperăm că anul acesta şi cu pârtia o să ne ocupăm mai intens, să fie totul necesar", a declarat Nicolae Rozenbac, administratorul pârtiei din Călăraşi.



Ninsoarea i-a scos deja din casă pe câţiva amatori de schiat. Ei spun că pârtia de la Călăraşi este o alternativă bună pentru cei care nu îşi pot permite să plece peste hotare.



"Am auzit la televizor că aici pârtia este bună, timpul de afară la fel este foarte super azi."



"Este prima odihnă de iarnă a mea. Am decis să venim cu prietenii, am văzut la televizor că aici este o pârtie bună. Ne-a mers şi cu timpul de afară. "



"Pârtia este foarte bună, mai ales pentru cei începători care nu au experiență. În rest totul este bine, recomand tuturor. Pentru Moldova este perfect, ceva nou, căci mulți se dau cu săniile, cu patinele iar schiurile este ceva nou."



O pârtie similară este deschisă şi în apropiere de localitatea Ciorești din raionul Nisporeni.