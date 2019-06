Distracţie pe cinste la Căuşeni: Oamenii au mers la biserică, iar după masă au ieşit la petrecere

Distracţie pe cinste în cartierul Căuşenii Vechi, din oraşul Căuşeni, unde localnicii sărbătoresc hramul. De dimineaţă, oamenii au mers la biserică, iar după masă au ieşit la petrecere. Cei mai fericiţi au fost copiii care au avut la dispoziţie o zonă dedicată.



Tinerii au participat la mai multe competiţii sportive, printre care tradiţionala trântă, iar câştigătorul a primit un cocoş.



"Lupta a fost grea, crâncenă chiar. Băieţii au fost puternici. A câştigat prietenia", a spus locuitorul din Căuşenii Vechi, Florin Godoroja.



S-au înscris în luptă şi bărbaţi în toată firea, iar premiul pentru cel mai puternic a fost un berbec.

"M-am străduit şi am învins. - Cu câţi adversari aţi luptat? - Cu şase. Cunoscuţi de-ai mei. O să-l mâncăm împreună", a spus locuitorul din Căuşenii Vechi, Ion Garaba.

Pe stadion au fost aduse mai multe tobogane, unde copiii au făcut cozi.



Şi pentru că timpul a fost frumos, câţiva dintre ei s-au răcorit în piscinele gonflabile aduse special pentru această sărbătoare. Şi fetele şi-au găsit ocupaţie.



Distracţia a fost organizată în parcul ce va fi reabilitat total până la sfârşitul toamnei. Potrivit autorităților locale, lucrările vor demara la începutul lunii iulie. Parcul va avea şi un teren de joacă pentru copii, o zona de agrement îngradită şi un teren de fitness în aer liber.



"Am început să curăţim, să vopsim gardul, iarba să o curăţim. O să fie pavat, vor fi bănci, urne. O să fie mulţi copaci şi diferite caruseluri. O să facem un parc foarte atractiv, pentru toţi cetăţenii noştri", a spus deputatul PDM, Grigore Repeşciuc.



Costul total al lucrărilor se ridică la aproape un milion de lei. 450 de mii vor fi alocați de primăria orașului, iar restul banilor sunt oferiţi de guvernul Poloniei.



"Împreună cu polonezii am făcut studiu de fezabilitate şi au spus că este cea mai degradată zonă. Noi am participat la concurs. Am câştigat", a spus primarul oraşului Căuşeni, Victor Lebedev.



Copiii au mâncat pe săturate vată de zahăr şi îngheţată fără să plătească un ban, iar seara la Centrul de Cultură, unde a fost instalată o scenă, a avut loc un concert. Sărbătoarea s-a încheiat aproape de miezul nopţii cu un foc de artificii.