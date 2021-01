Distracţie nocturnă pe pârtiile din parcul Valea Trandafirilor (VIDEO)

Distracţia de pe pârtiile din Capitală a continuat şi după miezul nopţii. Mai mulţi tineri au venit cu săniile în parcul Valea Trandafirilor. Imaginile au fost postate pe reţelele de socializare şi au strâns zeci de comentarii."Super! În sfârşit a venit iarna, copiii sunt încântaţi, părinţii, la fel. Totul este minunat! Slavă Domnului că avem un popor vesel, toţi se ajută unul pe altul. Unii copii nici nu au văzut iarnă până acum.""Ne bucurăm foarte mult, am aşteptat cu nerăbdare şi.. - Cu cine aţi venit? - Cu feciorul şi soţia.""Noi am venit cu colegii de clasă, chiar dacă suntem elevii clasei a 12-a şi suntem absolvenţi, am decis să ne distrăm puţin, suntem foarte bucuroşi că ninge afară."Potrivit prognozelor meteo, azi în Capitală se aşteaptă două grade cu plus, iar în următoarele zile, se vor înregistra până la şapte grade.