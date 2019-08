Distracţie maximă La Tomatina: 145 de tone de roşii au fost aduse pentru marea bătălie

Distracţie maximă la marea bătălie cu roşii din localitatea spaniolă Bunol. 145 de tone de tomate au fost puse la dispoziţia participanţilor la ediţia din acest an a celebrului festival La Tomatina. Evenimentul a atras peste 20 de mii de oameni din întreaga lume.



Pentru a participa la bătălia cu roşii, oamenii au plătit o taxă de 12 euro. Startul s-a dat atunci când camioanele pline cu tomate au ajuns în piaţa centrală a localităţii.



"Este fantastic. Îmi place fiecare minut petrecut aici. Ador atmosfera comunităţii de aici. Ador acest eveniment."



"Este atât de bine aici. Am trăit cea mai frumoasă zi din viaţa mea. A fost atât de amuzant. Au trecut atâtea camioane cu roşii. Iniţial credeam că nu vor fi suficiente tomate. Tocmai am fost şi ne-am scăldat în râu şi ne-am curăţat de ele."



"A fost atât de distractiv şi multă nebunie. Mă bucur să particip la acest festival."



Festivalul Tomatina datează din anul 1945. Evenimentul a fost inspirat de lupta unor tineri cu roşiile expuse pe o tarabă din piaţa centrală din Bunol. Anul următor, ei şi-au dat întâlnire pentru o nouă rundă, dar de această dată şi-au adus roşiile de acasă. Din 2002, festivalul a devenit o atracţie turistică internaţională.



"Vino aici şi trăieşte această experienţă! Este minunat!"