Distracţie la Târgul de Crăciun! Peste 130 de copii ai poliţiştilor au primit cadouri din partea lui Moş Crăciun

Aproape 130 de copii ai taţilor cu epoleţi s-au distrat o zi întreagă la târgul de Crăciun din centrul Capitalei. Sărbătoarea a fost organizată de Guvern pentru odraslele inspectorilor care asigură ordinea publică în orășelul de poveste.



Cei mici s-au distrat gratis în caruselul imens și să-ți încerce puterile pe patine.



"Tare mult am asteptat aceasta zi. Imi place la caruselul acesta. E foarte amuzant si parca zbor in cer."



"Aici e foarte bine, atmosfera este placuta. - Ai cazut? - Da, am cazut de foarte multe ori."



Mulți copii au vizitat patinoarul prima oară, aşa că numărul de căzături a fost destul de mare.



"Am cazut de multe ori, nu stiu de cite, dar stiu ca de multe."



În casa lui Moș Crăciun, picii au fost întâmpinaţi cu daruri.



"Semne bune anual are, semne bune de belsug. Ia mai urati mai. - Hai, hai. Bravo, bravo, ai bucurat mosul, da mina mosului."



Copii au făcut şi poze cu bunicul sfătos.



Târgul de Crăciun va fi deschis până duminică. În ultima zi a festivităților va avea loc un concert de zile mari și o tombolă cu premii.