Distracție la 30 de metri sub pământ. Oamenii sunt întâmpinați cu vin fiert şi bucate delicioase la festivalul Underland

foto: publika.md

Distracția este în toi la 30 de metri sub pământ. În cramele de la Cricova este organizat festivalul Underland. Artişti şi trupe din nouă țări au grijă ca vizitatorii să nu se plictisească. Oamenii sunt întâmpinați cu vin fiert, bucate delicioase, zece zone tematice de odihnă și multă voie bună.



"Avem aripioare, pește prăjit, colțunași, mămăligă cu brânză, frigărui din carne de pui și de porc."



Participanții la distracție au parte și de un cocktail inedit.



"- Se simte aroma de vin? - Foarte! O! Eu sunt la volan, mă tem ca voi avea probleme cu poliția!"



"Aici avem vin, desigur de la Cricova, și avem gheață uscată cu temperatura de minus 79 de grade. Ele intră când intră în reacție, gheața începe să se evapore și se primește așa un cocktail științific gustos cu aromă de vin."



Surpriză pentru îndrăgostiţi. La festival, aceştia au putut să se căsătorească pentru o zi. Unii ca să-și amintească de cele mai frumoase clipe din viață, iar alții pentru repetiție.



"– Sunteți de acord să luați această soție viitoare, Mihaela? – Da! – Cetățeana Mihaela, luați în soț acest bărbat chipeș și tinerel, Ion? – Da!"



"A fost foarte fain. Noi suntem în pregătirile acestea și e foarte interesant."



În subteranele de la Cricova actorii, îmbrăcaţi în jandarmi, stau de veghe. Aceștia au grijă ca oamenii să nu uite de voia bună.



"Oameni buni, noi n-am băut nimic! Lui îi curge sângele, dar mie mi-e sete!"



"În celula aceasta ajung persoanele care nu au băut, sunt prea trezi și ajung ca acești domni, se poartă în felul acesta."



Oamenii spun că festivalul este organizat la cel mai înalt nivel.



"Îmi place ceea ce văd și mă impresionează."



"Ne place foarte mult! Este foarte frumos și oameni sunt primitori. Mâncarea e gustoasă!"



"Bem vin și mâncăm cârnăciori. Să dea Domnul să nu se termine niciodată!"



"Ne-a impresionat tot ce am văzut până acum și cu siguranță o să ne impresioneze în continuare."



Organizatorii spun că, în acest an, numărul vizitatorilor va ajunge la opt mii.



"Avem patru scene simultane de muzică. Avem trei școli de vin în toate trei cartiere ale acestui oraș. Anul acesta avem Academia de Științe Cabernetice unde este Facultatea de Relații Spumante", a spus Viorel Barbănouă, organizator.



Festivalul Underland este organizat al doilea an consecutiv.