DISTRACȚIE ÎN TABERE: Copiii au parte de distracție și activități intelectuale

foto: publika.md

Vara este sezonul distracțiilor. La tabăra de odihnă ”Poienița Veselă” din satul Dănceni, raionul Ialoveni, este mare forfotă. Copii profită de vacanță, se joacă și leagă noi prietenii. Ei spun că odihnă la tabără îi face mai responsabili, îi învață să comunice cu semenii și îi ajută să uite de școală.



Teodor Cocu are 12 ani și a venit la tabără pentru a doua oară.



”Aici te înveți să colaborezi, să fii independent. Trebuie să ai grijă singur de curățenia ta, de igiena ta și mi-a plăcut foarte tare și o să mai vin, cred că vin și în următoarele ture”, a spus adolescentul, Teodor Cocu.



Amelia Suruceanu deja al treilea an consecutiv își petrece vacanța la tabără. Ea spune că în tot acest timp a reușit să-și facă mulți prieteni.



”Chiar din prima zi cum am venit ne-am cunoscut și de atunci n-am încetat să stăm împreună”, a spus adolescenta, Amelia Suruceanu.



La tabăra ”Poienița Veselă” activează 41 de educatori. Ziua începe cu gimnastică şi dans, după care urmează un mic dejun bogat în vitamine și multe activități distractive.



”Organizăm activități de diferite genuri. Avem dansuri, care ați văzut pe scenă, avem vedeta principală. Avem foarte multe concursuri din sport, concursuri de inteligență, care l-am numit trenuțul vesel”, a spus educatorul, Vasile Velicico.



Prețul unei foi la tabără este de 2340 de lei, iar părinții copiilor din Capitală achită doar 20 la sută din această sumă, municipalitatea acoperind restul cheltuielilor.



”Intră alimentarea copiilor, cazarea copiilor, distracția copiilor, achitarea salariilor pentru pedagogi și diverse cheltuieli anume pentru distracția copiilor”, a spus directorul taberei de odihnă ”Poienița Veselă”, Ion Patic.



În acest an, în total, la taberele din țară se vor odihni 50 de mii de copii.