Distracție de Dragobete la festival subteran Underland. Ce surprize au pregătit organizatorii

foto: publika

Festivalul Internațional al Vinului și Muzicii ˝Underland˝ a ajuns la cea de a treia ediţie. Evenimentul organizat la un combinat de vinuri din ţară vine cu o mulţime de surprize: organizatorii promit 10 ore de muzică live, proiecţii de filme, spectacole, gustări şi mult vin de calitate. Sunt aşteptaţi şi părinţii cu copii, pentru care au fost amenajate zone speciale de distracţii.



Buna dispoziţie va fi asigurată de zeci de muzicieni autohtoni dar şi de invitaţi din România, Ucraina, Germania, Spania şi Italia.



"Noi cântăm muzică folk mediteraneană, iar Basarabia este locul unde a apărut acest gen de muzică".



"Este o plăcere, acest loc e minunat, şi vinul şi totul".



Festivalul se va desfăşura în beciurile subterane ale vinăriei pe o lungime de cinci kilometri, unde sunt amenajate 25 de zone de distracţie.



"La intrarea în Regatul Subteran, oaspeţii vor fi întâmpinaţi cu un pahar de vin fiert, care va fi oferit gratuit. Iar pe lângă showul pe care-l promit organizatorii, vizitatorii se vor putea delecta din bucatele alese şi bineînţeles, vor putea savura din licorile de toate soiurile. Cei mai romantici se vor putea căsători pentru o zi, într-un loc special amenajat pentru ei."



Activităţile pentru copii vor fi asigurate de animatori, iar părinţii i-ar putea lăsa chiar pentru o oră sau două la camera pentru distracţii. Organizatorii le atrag atenţia să îi îmbrace bine pe copii, pentru a-i proteja de frig.



" Fiecare spectator va simţi cum pe lângă el va trece atât alaiuri tradiţionale moldoveneşti, cât şi alaiuri făcute din diferiţi actori cu mari măşti şi interesant care vor fi plini de muzică şi se vor simţi ca într-o lume magică. Pe lângă aceasta vom avea un teatru al umbrelor, vom avea un teatru al baloanelor de săpun. Fiecare zonă şi fiecare colţişor al Festivalului va fi umplut de actori care vor interacţiona şi vor bucura", a spus Viorel Barbănouă, coorganizator.



În premieră, vizitatorii vor putea viziona câteva filme mute, la cinematograful subteran, amplasat la peste 30 de metri adâncime.



"Evenimentul este inedit fiindcă este organizat sub semnul dragostei şi tot ce este în cadrul Festivalului, va fi sub egida dragostei. Suntem într-un oraş subteran al vinului şi aici se petrec şi momente de producere şi vizita turiştilor. A fost dificil de a le selecta şi de a nu păgubi cumva şi producerea, însă am găsit media şi suntem gata să primim toţi oaspeţii la cel mai înalt nivel", a declarat Sorin Maslo, director comercial.



Festivalul se desfăşoară de la prânz, până seara la ora 22:00. Preţul unui bilet este de 250 de lei. La eveniment sunt aşteptaţi peste cinci mii de oameni.