DISTRACŢIE DE 1 IUNIE! În Grădina Publică au fost organizate zeci de activităţi pentru copii

Jocuri interactive, tobogane, dansuri, muzică, dar şi multă îngheţată. De asta au avut parte de ziua lor copiii care au venit în Grădina publică "Ştefan cel Mare" din Capitală la evenimentul organizat de Ministerul Educaţiei împreună cu Centrul "Artico".



"Foarte distractiv. E foarte minunat în copilărie, putem face multe lucruri interesante."



"Eu colorez o maşină. Azi e Ziua Copiilor, 1 iunie. "



"M-am jucat cu baloane, am mâncat îngheţată. Am avut parte de mulă distracţie."



Copiii s-au întâlnit şi cu mult îndrăgitele personaje din basme.

Această bunică a venit la sărbătoare cu cei opt nepoţi ai săi.



"Fug toţi într-o parte, în alta. Dar nu e nimic. E ziua lor, eu nu numai astăzi am venit cu ei. Vin tot timpul."



O autospecială a pompierilor adusă în parc a atras toată atenţia picilor.



"Ce vrei să devii? Pompier. şi ce ţi-a plăcut cel mai mult aici ? Copil: Mi-a plăcut toată maşina."



"Am venit în vacanţă din Italia special pentru sărbătorile copiilor şi ne bucurăm că suntem aici."



Şi acest bărbat, născut astăzi, a ales să sărbătorească împreună cu fetiţa sa.



"Cum e să te naşti de Ziua Copiilor? Rs: E uşor să trăieşti. Eşti un veşnic copil. "



Părinţii spun că în acest an totul a fost bine organizat.



"Sunt multe concursuri. În acest an este mai bine organizat."



La eveniment au fost prezenţi şi oficiali. Unii şi-a amintit de poznele din copilărie.



"În ziua de 1 septembrie când am plecat la şcoală, în loc să ajung la timp, eu am întârziat din motiv că nu mi-a plăcut costumaşul şi m-am întors înapoi acasă", a spus Valentina Buliga, deputat PDM.



Iar la Aeroportul din Chișinău, copiii au fost întâmpinați de eroii din povești. Micii călători au putut privi desene animate pe panourile video din aerogară şi au primit în dar dulciuri.