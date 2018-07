Distracţie cu tradiţii vechi la Vadul lui Vodă. Zeci de oameni au marcat sărbătoarea "Ivan Kupala"

Embed:

Au făcut un foc de tabără, au confecţionat coroniţe din flori, au ascultat muzică, iar cei mai curajoşi au sărit prin flăcări. Așa s-au distrat aseară zeci de oameni care au marcat sărbătoarea slavonă "Ivan Kupala". Evenimentul a avut loc pe malul râului Nistru din orășelul Vadul lui Vodă.



"Puneți-vă câte o dorință. Aceasta se va îndeplini și vă va aduce dragoste și bucurie."



Petrecerea a fost deschisă chiar de Ivan Kupala, care era călare pe un cal.



"Calul îl simbolizează pe "Pegas", visul de a zbura. E vorba de fericire, legătura omului cu natura."



Atmosfera a fost încinsă de cântecele şi dansurile unui colectiv de etnie slavă.



"Dimineață am aflat despre acest eveniment. Mi-am sunat prietena și iată am venit."



Fetele, care au împletit coroniţe din flori, le-au aruncat mai apoi în apă. Tradiția spune că dacă cununa se îndepărtează rapid de țărm, atunci tânăra care a făcut-o se va mărita în curând.



"Coronița încă plutește pe apă. Sper să nu se scufunde, deoarece astfel mi se vor îndeplini toate dorințele și mă voi mărita."



Şi săritul prin flăcări este o tradiţie veche.



"Mi s-au aprins călcâiele. Mulțumesc că m-ați înțeles."



Sărbătoarea a fost organizată de comunitatea rusă şi belarusă din Moldova, cu sprijinul Centrului Rus pentru Știință și Cultură.



"Această sărbătoare are obiceiuri frumoase. Se spune că dacă sai peste foc, vei scăpa de toate bolile, iar scăldatul îţi dă putere pentru întreaga viață. Sunt tradiţii vechi, oamenii cred în ele."



Evenimentul are scopul de a-i îndemna pe tineri să se distreze cât mai sănătos.