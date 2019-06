Distacţie şi voie bună! Taberele de odihnă pentru copii şi-au deschis uşile

foto: publika.md

Taberele de odihnă pentru copii şi-au deschis uşile. În acest an, în ţară vor activa 50 de instituţii cu sejur deplin şi alte 37 cu sejur de zi.



Această tabără din Anenii Noi a primit deja 110 copii chiar din primele zile de vară. Administratorii spun că s-au pregătit ca la carte pentru a le oferi micuţilor o vacanţă cât mai frumoasă. Zilnic, aceştia sunt implicaţi în diverse activităţi distractive, sportive, concursuri şi excursii.



Ziua începe cu mişcare pentru înviorare, apoi urmează un mic dejun bogat în vitamine. Copiii sunt încântaţi şi spun că savurează vacanţa din plin.



"La tabără noi suntem foarte activi, ne distrăm şi aici de odihnim. Îmi place foarte mult pentru că îmi fac mulţi prieteni şi că avem cursuri de dans."



"Dansăm, îl avem pe domnul Mark, care ne învaţă limba engleza. Diferite jocuri în echipă, avem concursuri între noi, e interesant. "



Ionuţ are 12 ani şi a venit pentru prima oară la tabără. Chiar din prima zi a uitat dorul de casă şi a reuşit să-şi facă prieteni noi.



Pe lângă distracţie, copiii învaţă limbi străine şi fac sport.



"Copii noştri beneficiază de ore de fitness, activităţi cu educătorii, diferite zile tematice. Înafară de asta, în fiecare zi, instructorul sportiv organizează jocuri sportive", a spus educatorul, Angela Harcenco.



În acest an, preţul biletelor la tabarele de odihnă din ţară s-au majorat cu aproximativ 70 de lei. Totuşi, numărul copiilor care vin să se odihnească aici nu s-a redus. Tabăra "Viişoara" va primi în acest sezon estival 770 de copii. Un sfert dintre ei se vor afla aici gratuit.



"Anul acesta preţurile sunt puţin mai ridicate, preţul unui bilet constituie în jur de 422 de lei", a spus directorul de tabără, Constantin Croitoru.



Circa 12.000 de copii vor beneficia de bilete gratuite la una dintre taberele de odihnă din ţară.



"Beneficiarii direct pentru bilete gratis sunt elevii din familii vulnerabile, familii cu mulţi copii trei şi mai mult, copii orfani. Dar totodată în acest an posibilitatea să antrenăm şi copii cu cerinţe educaţionale speciale", a spus şeful de direcţie la Ministerul Educaţiei, Valentin Crudu.



În acest an s-au înăsprit condiţiile de angajare a educatorilor în taberele de odihnă. Astfel, copii vor fi supravegheaţi doar de persoane cu studii în pedagogie care vor fi ajutaţi de studenţi de la specialităţi de profil. În total, în acest sezon estival, în tabere sunt aşteptaţi 50.000 de copii.