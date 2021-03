Disputa dintre Nagacevschi și Spînu continuă. Ministrul Justiției: Eu îmi permit să stau pe Facebook. De TikTok și Instagram nu am timp

Nagacevschi nu a trecut cu vederea nici replica făcută de Spînu, în care i-a spus lui Ngacevschi că prezența sa la ședința de mâine nu este obligatorie și că poate rămâne în continuare activ pe Facebook.

"Eu îmi pot permite să stau în facebook. De tik tok, Instagram ș.a. nu am timp.Nu am nicio afacere și mă ocup doar de activitatea MJ. Acum am mai mult timp grație competențelor limitate, dar și refuzului Președinției de a promulga Strategia și Planul de acțiuni pe justiție. De altfel, știți bine cum e cu afacerile când ești persoană publică. Fie te strigă ,,hoț” fie ,,corupt”, fie ,,offshore”... Dar oricum, sper să observați că am timp doar de Facebook, spre deosebire de unii ce au timp și de tik tok, Instagram ș.a.", a mai scris Ministrul interimar al Justiției.