Dispoziții controversate. Consiliului Audiovizualului cere jurnaliştilor să se abţină de la critici la adresa autorităţilor pe durata stării de urgență

Preşedintele Consiliului Audiovizualului a emis o dispoziţie prin care cere jurnaliştilor de radio şi televiziune să se abţină de la critici la adresa autorităţilor pe durata stării de urgență. Mai mult, vrea ca singurele surse de informare să fie autorităţile publice şi organizaţiile internaţionale, mai exact Organizaţia Mondială a Sănătăţii.



Potrivit textului dispoziţiei, pe durata stării de urgență, prezentatorii, moderatorii şi redactorii vor renunța unilateral la enunțarea și favorizarea neavizată atât a propriei opinii, cât și a liberei formări de opinii arbitrare în reflectarea subiectelor ce vizează pandemia COVID-19, unicele surse sigure fiind autorităţile publice competente din țară și de peste hotare."

Preşedintele CA a explicat că dispoziţia are scopul de a combate fenomenul informaţiilor false. Dragoş Vicol a lăsat să se înţeleagă că presa NU ar trebui să mai respecte principiile fundamentale ale jurnalismului, precum critica, pluralismul de opinii sau libera exprimare.



"Vă sugerăm insistent că în aceasta perioada excepţională să prezentaţi opiniile unor instituţii avizate. -Înseamnă că nu vom putea să prezentăm şi critică? -Eu cred că noi trebuie să renunţăm măcar în această perioadă în ceea ce este corect şi nu-i corect. Să credităm cu maxima încredere autorităţile statului. Panicăm suplimentar, aducem neîncredere, atunci când luăm opinia unor persoane care nu poartă nicio răspundere din punct de vedere juridic", a spus preşedintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol.



Fosta membră a CA, Veronica Cojocaru, susţine că dispoziţia lui Vicol nu are nicio valoare.



"Această dispoziţie este nulă, pentru că, conform Codului serviciilor media audiovizuale, preşedintele semnează deciziile şi alte acte, emise de Consiliul Audiovizualului. Dacă nu a fost şedinţa publică şi nu s-a votat cu trei, respectiv, această dispoziţie este nulă, nu este în drept, pentru că asta ar fi deja cenzură", a spus fostul membru al CA, Veronica Cojocaru.



Jurnaliştii sunt revoltaţi de această dispoziţie pe care o califică drept o tentativă de instaurare a cenzurii.



"Ne punem şi noi întrebare, cum va fi interpretat ceea ce a fost scris acolo, dar la moment înţelegem că este o încălcare crasă a dreptului la accesul la informaţie, aşa ordine sau hotărâri sperie poporul şi mai tare", a spus realizatoarea TVC21, Marcagrita Raducan.



"Ştiu din istorie că toţi cei care au încercat să pună cumva restricţii presei, până la urmă au pierdut. Sper şi intuiesc că această decizie până la urmă nu va fi implementată, pentru că într-un final o să le pară rău celor care au luat respectivă hotărâre, pentru că ea este în detrimentul situaţiei pe care ne aflăm", a spus realizatorul N4, Gheorghe Gonța.



"E un pic ciudată această ordonanţă, aşa o putem numi, a Consiliului Audiovizualului, pentru că vine să instituie un fel de cenzură în mass media. În paralel, organizaţia "Reporteri fără frontiere" a anunţat, dacă în China nu ar fi fost cenzură, probabil, umanitatea ar fi fost salvată de la această pandemie, prin simplă informare", a menționat realizatorul Publika TV, Vitalie Dogaru.



"Credem că unele restricţii, impuse de Consiliul Audiovizualului sunt un pic exagerate. MUSCA 00.49-00.58 cum publică un jurnalist o informaţie importantă pentru societate, pe care a obţinut-o de la un medic, care semnalează probleme în sistem, nu întotdeaună autorităţile sunt deschise faţă de presă. Trebuie să luptăm cu fake news, dar nu cu opinii diferite", a spus jurnalistul TVR MOLDOVA, Vasile Munteanu.



Decizia Consiliului Audiovizualului a fost criticată şi de realizatorul Jurnal TV, Alex Cozer, care l-a îndemnat pe preşedintele CA să lase presa să-şi facă treabă. "De ce or fi fost deranjați șefii lui Vicol? De faptul că presa a cerut informații complexe referitor la toate cazurile de infectare și la localitățile din care provin bolnavii? Că vrea să știe câte cazuri de infectare sunt printre medici? Că ne interesează de câte teste dispune Moldova și întrebăm de ce atât de puține sunt realizate până acum?", - se întreabă Cozer pe pagina sa de Facebook.



În 17 martie, Parlamentul a aprobat instaurarea stării de urgenţă pentru 60 de zile, din cauza pandemiei de coronavirus.