DISPERARE la Drepcăuţi şi Lipcani. Apele au înghiţit păşunile, livezile şi grădinile

O parte dintre locuitorii satelor Drepcăuți şi Lipcani din raionul Briceni au fost evacuaţi din propriile case pentru a preveni pericolul inundațiilor. Livezile şi grădinile oamenilor au fost înghiţite, la propriu, de apa râului Prut, care s-a ridicat cu aproximativ nouă metri în ultimele zile."Cu câteva zile în urmă, în spatele meu, erau terenuri agricole, o livadă şi o păşune, acum însă toate au fost înghiţite de ape, iar la doar câţiva metri distanţă sunt şi gospodăriile oamenilor, la fel aflate în pericol."Sorina Braga locuieşte în satul Drepcăuţi şi are câteva vite cu care îşi întreţine familia. Laptele şi brânza le vinde la piaţă, iar acum nu ştie cu ce va hrăni vacile, întrucât păşunile au fost înghiţite de ape."Noi tot avem animale, grădini, totul a înecat. Ce să-i facem, asta e, lumea de ar fi mai bună poate ar fi mai bine, dar aşa. Grădina este totul pe vale, totul a indundat, nu mai avem păşune pentru animale."Localnicii sunt disperaţi şi se tem că, în câteva clipe, ar putea pierde tot ce au agonist o viaţă."Aici este imaş, mai încolo sunt terenuri agricole, toate sunt în ape acum. Agricultura nu cred că o să fie posibil de salvat.""Aseară m-am uitat, noaptea, nu era deloc apă, nici nu se vedea, dimineaţă când m-am uitat, la ora 06:00, era multă, asta e.""Sunt inundate livezi, grădini. Suntem bucuroşi că în casele oamenilor apele nu au intrat, sperăm să nu ajungem la aşa ceva. Am evacuat animalele, în limita posibilităţilor, persoanele în vârstă au fost atenționate despre pericol, suntem atenţi, să nu fie mai rău de atât."Şi administraţia unei fabrici de lactate din Bălţi este îngrijorată că vitele nu mai au unde paşte."Cu Dumnezeu nu poţi să te lupţi. Problema dată tare mult ne afectează, deoarece vedeţi că... tot acest teren era păşune, vacile acum nu au unde paşte."Situaţia nu este deloc îmbucurătoare nici la Lipcani. Oamenii din cinci gospodării, care se află în zona de risc, au fost evacuaţi şi rugaţi să stea la rude până când se va stabiliza nivelul apei din Prut. Oraşul este departe de malul râului, însă autorităţile stau de veghe."Avem 12 case aflate în zona de risc, în patru case nu locuieşte nimeni, în altele opt sunt oameni. Am convocat Comisia pentru Situaţii Excepţionale, am repartizat atribuţiile, cine şi cu ce se va ocupa în caz de inundaţii."Localnicii îşi aduc aminte de inundaţiile puternice din 2008, când mii de case au fost inundate, zeci de animale s-au înecat, iar livezile şi grădinele au fost spălate de puhoaie."În anul 2008 a fost un potop, străzile erau inundate complet, iar oamenii au fost nevoiţi să plece cu totul din acea zonă."Codul portocaliu de inundaţii pe Prut este valabil în nordul ţării până în data de 29 iunie.