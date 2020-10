Disperare la Comrat. Mai multe familii au ajuns pe drumuri după inundaţii

"Ne este foarte greu, nu are cine ne ajuta. Dacă nu autorităţile, atunci cine? Noi am rămas fără case la asemenea vârstă.""Oamenii au flori la geamuri... Şi eu aveam... Acum, uitaţi-vă, e numai noroi. Deja creşte iarbă. Iată câtă apă a fost în casă. Iată în ce s-au transformat documentele noastre", a spus locuitoarea oraşului Comrat, Maria Grădinar.Acum Maria Grădinari închiriază o locuință care o costă lunar trei mii de lei, o sumă prea mare pentru o pensionară. Luna aceasta, autorităţile locale i-au plătit chiria, însă femeia se gândeşte cu groază la ziua de mâine."Noi suntem pe străzi. Fără haine, fără nimic. Nu doar eu, dar şi doi copii de nouă şi zece ani, fiul, nora. Toţi am rămas fără nimic într-un singur moment", a mai spus locuitoarea oraşului Comrat, Maria Grădinar."Am rămas pe străzi, nu avem nici unde dormi. Totul a fost inundat. Vine iarna, nu avem nimic. Cât se mai poate să răbdăm? Nu mai avem puteri"."Unele case stau să se prăbuşească. Unde să ne ducem noi? Nu ne dau nici locuinţe. Stăm în condiţii proaste"."Autorităţile nu întreprind nimic. Ne hrănesc cu promisiuni"."De ce nu vin să vadă? S-au ascuns toţi. Va trebui să blocăm drumurile, altă soluţie nu avem"."Este dezastruos. În curând vor fi temperaturi negative, iar în toate casele este apă, pereţii sunt uzi".Primarul spune că au fost alocaţi bani pentru a le asigura oamenilor un adăpost pentru o anumită perioadă. Totodată, autorităţile locale au început să cureţe râul Ialpug care a provocat inundaţiile. Totuşi, bugetul local este prea mic pentru a acoperi și alte cheltuieli."Nu avem aşa resurse în bugetul Primăriei. Fondul nostru de rezervă este de un milion de lei. Noi vorbim de zece milioane de lei. Pe lângă asta, trebuie să mai facem anumite lucrări pentru ca astfel de situaţii să nu mai aibă loc", a spus primarul municipiului Cormat, Serghei Anastasov.Peste 30 de gospodării din municipiul Comrat au fost afectate de inundaţii, în ploii torenţiale din data de 29 septembrie. O treime din case au fost grav avariate şi nu mai pot fi locuite.