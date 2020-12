Dispariţia copilei din Otaci a scos la iveală o poveste dureroasă. Tatăl micuței este după gratii, iar mama a fugit de acasă

Noi detalii despre fetița de trei ani din Otaci, care a fost dată dispărută, iar din fericire a fost găsită la scurt timp.

Dispariţia fetei a scos la iveală o poveste extrem de dureroasă. Copila şi cu patru fraţi ai ei, cu vârste cuprinse între 1 şi 11 ani, sunt crescuţi de bunici, din motiv că tatăl lor a ajuns după gratii, iar mama a fugit.

Bunica fetei: "Mama lor s-a căsătorit şi a fugit. Ea a trăit cu doi fraţi. Cu unul are doi copii şi cu al doilea - trei. Iar acum s-a căsătorit cu fratele meu, care şi-a părăsit soţia şi şase copii şi a fugit cu ea undeva prin Kiev.''



Am încercat să discutăm cu asistentul social din Otaci în vizorul căruia se află familia. Funcţionarul a refuzat să vorbească în faţa camerei de luat vederi.



Asistentul social:''Dacă aveţi întrebări, este la Ocniţa conducerea mea. Eu nu dau interviu. Când ultima data a-ţi vizitat familia? Vreo trei săptămâni în urmă şi mama era. ''



Primarul oraşului Otaci ne-a spus că familia a primit de mai multe ori ajutor din partea autorităţilor locale.



DUMITRU ZAVROSCHI, primarul oraşului Otaci:''Familia este săracă şi se află în evidenţa asistentului social. Vom face demersurile necesare ca părinţii să fie decăzuţi din drepturi şi să-i ducem pe copii într-o casă de tip familial sau la un centru de plasament.''



ION CASAP, şef secţie IP Ocniţa:''Dacă are tutelă, înseamnă că bunica poartă răspundere pentru neîndeplinirea obligaţiunilor de întreţinere şi educare a minorei, în caz contrar mama va fi atrasa la răspundere. "



Potrivit poliţiei, persoana care va fi găsită responsabilă pentru dispariţia copilei de trei ani riscă amendă contravenţională.