Disney, prima companie cu cinci filme cu venituri de peste un miliard de dolari

În ziua de joi, Toy Story 4 a anunţat depăşirea pragului de un miliard de dolari la box office-ul global, stabilind astfel un nou record de încasări (cel anterior fiind deţinut tot de Disney).

Cele cinci filme cu încasări de peste un miliard de dolari sunt, potrivit CNN:

Avengers: Endgame - 2,79 miliarde de dolari The Lion King - 1,34 miliarde de dolari Captain Marvel - 1,12 miliarde de dolari Aladdin - 1,03 miliarde de dolari Toy Story 4 - puţin peste un miliard de dolari

Asta în condiţiile în care anul acesta, mai sunt programate încă trei peliculecare se anunţă a fi foarte profitabile: "Maleficent: Mistress of Evil", "Frozen 2" și "Star Wars: The Râse of Skywalker".

Recordul anterior, deţinut tot de Disney, fusese stabilit în 2016 şi cuprindă patru filme: