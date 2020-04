Discuţii cu scântei la Comisia economie a Parlamentului pe marginea creditului rusesc. Opoziţia a criticat dur acordul de împrumut de 200 de milioane de euro. În opinia deputaţilor PAS, PPDA şi PRO MOLDOVA, documentul conţine mai multe prevederi care vin în detrimentul ţării noastre. Liderul PAS, Maia Sandu, a anunţat că va sesiza Procuratura Generală referitor la abuzul comis de demnitarii publici care au admis negocierea acordului cu ruşii. Iar Andrian Candu spune că textul acordului ridică mai multe semne de întrebare, inclusiv cine l-a negociat şi în ce condiţii.



" Andrian Candu: O simplă întrebare: cine a negociat acest acord? În mod obişnuit există o echipă de negociatori.

Sergiu Pușcuța: Prin hotărârea Guvernului a fost aprobat proiectul de acord, propus de părţi şi a fost desemnată o persoană, care să semneze.

Andrian Candu: Nu prea am înţeles, dar poate aşa şi trebuie, în plenul să aflăm mai multe. "



Deputaţii s-au referit şi la faptul că documentul ar conţine mai multe prevederi dubioase, cum ar fi realizarea unor proiecte cu participarea companiilor rusești.



"A ieşit prim-ministru, a spus că vom primi acest credit şi pe urmă a spus că noi nu putem să renunţăm la programul pentru drumuri, deoarece asta este condiţia donatorului, pe urmă am văzut acest acord, unde este scris că banii merg strict pentru suport bugetar. Apare punct despre interesele companiilor din Federaţia Rusă, apare această cuplare a privaţilor, datoriilor private la datoriile de stat", a spus Alexandru Slusari, deputat PPDA.



"Rusia nu este un partener previzibil în relaţiile cu Republica Moldova. Ne-a impus în ultimele cinci ani şase embargouri comerciale timp de ultimele 20 de ani, a fost tăiat gazul de două ori. Preţul la gazele naturale întotdeauna a fost legată de agenda politică", a zis Dumitru Alaiba, deputat PAS.



Decizia autorităţilor de a lua creditul rusesc a fost criticată şi de deputatul neafiliat Octavian Ţîcu.



"A doua tranşă de o sută de milioane va fi acordată nu mai târziu de data de 31 octombrie 2020. Adică, în plină campanie electorală prezidenţială. Prin urmare, acest acord este o intrusiune directă în afacerile interne ale Republicii Moldova, un credit politic, un amestec în procesul politic şi electoral", a zis Octavian Ţîcu, deputat neafiliat.



La rândul său, ministrul Finanţelor, Sergiu Puşcuţa a declarat că toate condiţiile impuse de Rusia nu pot afecta ţara noastră. De asemenea, el a menţionat că proiectele de infrastructură, care vor fi finanţate din banii împrumutaţi, vor contribui la relansarea economiei după criză.



"Acordul nu prevede careva comisioane pentru nedebursare sau întoarcerea anticipată. În condiţiile de austeritate şi deficit bugetar al Republicii Moldova este o sursă foarte importantă. Nu este legată de careva obligaţiuni şi angajamente, este o sursă de finanţare a cheltuielilor", a menționat Sergiu Pușcuța, ministru al Finanţelor.



Într-un final, comisie a avizat documentul. Dacă acordul va fi ratificat de Parlament, Moldova va primi 200 de milioane de euro împrumut din partea Federație Ruse. Suma va fi debursată în acest an, în două tranșe, fiecare a câte 100 de milioane. Rata dobânzii pentru împrumutul oferit este de 2% anual.

Totodată, Comisia Economie a avizat şi ratificarea Acordului dintre Guvern şi FMI, referitor la un împrumut de urgență. Este vorba despre aproape 234 de milioane de dolari.