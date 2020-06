Discuţii care nu pot fi amânate. Năstase a întrerupt o emisiune pentru a efectua un apel telefonic

Gest atipic făcut de Andrei Năstase în studioul unui post de televiziune. Liderul Platformei DA i-a cerut prezentatorului să aștepte, înainte să-i răspundă la o întrebare, pentru a efectua un apel telefonic, chiar dacă, de regulă, invitații la emisiuni sunt rugați să deconecteze telefoanele mobile. Culmea este că acea convorbire nu avea nicio legătură cu subiectul dezbaterii, iar Năstase a vrut să afle de la un oarecare Alexandru, cel mai probabil Slusari, dacă au ajuns niște donații la Glodeni.

Gestul l-a surprins pe moderator, care a scris ulterior pe Facebook că așa ceva mai rar se întâmplă.

- Moderator: "Da cine ar fi urmat sau cine ar urma să fie ministru al Sănătăţii?

- Năstase: Am o rugăminte domnule Gonţa, dacă se poate, Alexandru printre donaţiile noastre au fost şi la Glodeni, sau nu, mulţumesc frumos, am vrut să mă confirm, mulţumesc. Domnule Gonţa scuză-mă, ok, mulţumesc Alexandru, mulţumesc.