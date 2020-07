Discuţii aprinse la Parlament. Deputaţii s-au certat pe marginea proiectului care prevede modificarea Codului Electoral. Printre prevederile documentului se numără reducerea zilei de vot cu două ore, subiect care a fost şi mărul discordiei. Opoziţia parlamentară susţine că proiectul este elaborat după placul socialiştilor, pe când reprezentanţii PSRM se apără şi spun că modificările au fost propuse de Comisia Electorală Centrală. Într-un final, proiectul a fost votat în prima lectură.Potrivit documentului, cetăţenii îşi vor putea exercita dreptul la vot în intervalul dintre orele opt şi 20. Această propunere i-a nemulţumit pe unii deputaţi."Dimineaţa tare pleacă la vot oamenii care lucrează de la ora 08:00. Seara, tot aşa. De regulă, vin tinerii. Am impresia că, prin reducerea cu două ore a timpului, am impresia că 1% din oameni pur şi simplu nu vor ajunge la secţia de votare.", a declarat Lilian Carp, deputat PAS."În decurs de 12 ore, să mă credeţi, acel cetăţean care doreşte cu adevărat să participe în cadrul unui scrutin electoral poate să facă înconjurul lumii, să aterizeze pe Aeroportul Internaţional Chişinău şi, după aceasta, inclusiv, să vină la secţia de votare, să-şi exprime votul.", i-a replicat socialistul Vasile Bolea.Parlamentarii din opoziţie au propus ca, cel puţin în diasporă, să fie organizate două zile de votare. În replică, socialistul Vasile Bolea a menţionat că acest lucru va duce la majorarea cheltuielilor, dar şi ar putea afecta securitatea scrutinului electoral."Un ditamai stat, Parlament, Guvern nu pot rezolva nişte probleme, nu pot să sigileze nişte boxe cu buletinele de vot, să le pună într-un safeu şi să fie în siguranţă?", a spus deputatul Dinu Plângău.Şi alte prevederi i-au indignat pe deputaţii din opoziţie. Autorii documentului propun ca anume CEC să decidă excluderea din campanie a concurenţilor care încalcă legea. În prezent, doar instanţa de judecată poate decide acest lucru."Explicaţi-le oamenilor de ce organul electoral controlat, constituit de către partide politice sau inclusiv de partide politice, este în măsură să decidă excluderea din cursa electorală. Caracterul liber şi onest al alegerilor este apriori afectat în situaţia asta.", a declarat Sergiu Litvinenco."Ca să nu ne pomenim pe viitor că cineva în cadrul alegerilor trişează, inclusiv din punct de vedere financiar, să admită mai multe încălcări, ca sancţiune fiind excluderea din cursă. Noi ajustăm prevederile Codului Electoral la prevederile Codului Administrativ.", i-a replicat Vasile Bolea.În apărarea lui Bolea a sărit colegul său de fracţiune Vlad Batrîncea."Domnul Bolea, nu este autor, aşa cum nu sunt deputaţii. Cei care au elaborat aceste propuneri sunt reprezentanţii Comisiei Electorale Centrale, care astăzi e condusă de o persoană înaintată de colegii noştri din PAS.", a spus Vlad Batrîncea.Deputaţii au mai adăugat că proiectul privind modificarea Codului Electoral, înainte de alegerile prezidențiale din toamnă, îi favorizează pe socialişti."Un proiect important, un proiect pe care dumneavoastră l-aţi menţionat că vine să ajusteze anumite prevederi legale, dar, mai degrabă, ajustează la mofturile propriului dumneavoastră partid.", a declarat deputatul PRO MOLDOVA Sergiu Sîrbu."Noi iar am început cu stângul. E un proiect foarte important. Deja îmi creez impresia că noi aici consens nu o să avem, dacă o să continuăm în maniera asta şi de a răspunde la întrebări, şi de a adresa întrebări. Corectitudine nu o să avem în aceste alegeri, eu asta am impresia.", a menţionat Igor Grosu.În document mai sunt prevăzute şi sancţiuni pentru implicarea cultelor religioase şi a organizaţiilor de binefacere în campania electorală. Proiectul urmează să mai fie votat şi în a doua lectură şi va intra în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial.