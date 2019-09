Discursul prin care Dodon şi-a criticat propria guvernare a fost ascultat cu umor de către deputatul PAS Oazu Nantoi (VIDEO)

Deputatul PAS, Oazu Nantoi, spune că a urmărit cu umor discursul şefului statului Igor Dodon, care a criticat propria guvernare.

"Dacă am auzit corect, Dodon a decis crearea coaliţiei, nu PSRM, nu am înţeles… Atunci, apare întrebarea PSRM există sau nu? Pe de o parte, dl Dodon are experiența de a fi ministru în Guvern şi probabil dlui ştie că „ninuni” nu se fac când este vorba despre redresarea situației economice. Când a vorbit dl Dodon, dlui a uitat să răspundă la vechea dilemă: Ce a fost primul, oul sau găină? Dacă vrem să rezolvăm probleme sociale, trebuie să relansăm economia națională care, la moment, nu există şi asta durează. Dodon şi-a făcut datoria de preşedinte, noi avem viziunile noastre în ceea ce priveşte priorităţile", a spus Nantoi.

PUBLIKA.MD aminteşte că Preşedintele ţării, Igor Dodon, a adus critici actualei guvernări în şedinţa de astăzi a Parlamentului. Şeful statului s-a arătat nemulţumit de activitatea unor ministere, dar şi de unele reforme care recunoaşte că sunt în dezavantajul cetăţenilor.