Discursul premierului Pavel Filip la Conferința de nivel înalt privind Parteneriatul Estic (VIDEO)

Republica Moldova este interesată ca Parteneriatul Estic să fie o inițiativă ce are viziune de lungă durată. Declaraţia a fost făcută de premierul Pavel Filip la Conferința de nivel înalt privind Parteneriatul Estic.

Mai jos vedeţi întregul discurs rostit de Pavel Filip:

"Aş vrea să încep cu o remarcă. Într-adevăr, Acordurile de Asociere sunt importante pentru consolidarea economiilor, guvernanţei, societăţilor noastre. Dar este important de ţinut minte că acest obiectiv se realizează anume prin apropierea vecinilor estici de UE.

Cu 10 ani în urmă, Uniunea Europeană a propus vecinilor săi estici o nouă pagină în relaţii. Factorul determinant al lansării Parteneriatului au fost procesele de transformare majoră prin care treceau țările noastre. Nivelul relațiilor de atunci nu mai corespundea nici așteptărilor vecinilor estici, nici intereselor UE. Deci, propunerea de a lansa Parteneriatul Estic a fost o cerință a etapei istorice de atunci.

Acum, Acordurile de Asociere deja sunt în cel de-al 5-lea an de implementare. Regimurile de călătorii fără vize cu cele trei state asociate funcționează bine. Datorită zonelor de comerț liber, UE a devenit primul partener comercial și primul investitor în ţările asociate. Cifrele vorbesc de la sine. Doua treimi de cetățeni RM au călătorit deja în UE fără vize. Peste două treimi din exportul Moldovei este destinat piețelor europene.

În același timp, lecţiile însuşite sunt multe. Nu poţi face nimic fără o echipă dedicată. Trebuie să investeşti mult în capacităţile nu doar a autorităţilor, dar şi de exemplu a mediului privat care a putea beneficia de DCFTA. Trebui să înveţi să comunici eficient ca să explici esenţa integrării europene, dar şi pentru a contracara dezinformarea. Dar, în cele din urmă, la baza tuturor proceselor a stat voinţa politică. Au fost şi vor fi multe reforme dificile care pot fi implementate doar datorită voinţei şi mobilizării politice.

Bineînțeles, avem încă foarte mult de lucru. Trebuie să implementăm angajamentele în sfera bunei guvernări, asigurării standardelor democratice, armonizării legislative. Unele domenii se reformează mai uşor, altele sunt mult mai rezistente. Este lucru complex care ne va lua timp.

Pentru mine, în calitate de Prim-ministru, este importantă direcţia strategică de dezvoltare a țării. Observ că limitele Parteneriatului devin tot mai clare. Dilema de bază este: ce trebuie să facem astfel încât Parteneriatul să rămână un cadru atractiv pentru partenerii care au aspirații europene să simtă că Parteneriatul le oferă o perspectivă clară de apropiere de UE?

Am fost încurajat de referința la perspectiva europeană a ţărilor europene în Declarația de la Sibiu. Este un semnal pozitiv şi necesar. Republica Moldova este interesată ca Parteneriatul Estic să fie o inițiativă ce are viziune de lungă durată. Este foarte bine că lansăm un proces oficial de reflecții şi în acest context am cinci mesaje cheie:

1. În primul rând , Noi propunem sa facem un pas înainte și sa ne mișcăm în următorii 5-10 ani de la cooperare spre coeziune. Conceptul de promovare a coeziunii este bine cunoscut în interiorul UE. Noi propunem să gândim creativ și să găsim modalitatea de a-l aplica în raport cu vecinătatea estică, pentru început în anumite sectoare cheie. Poate e o idee prea ambițioasă pentru unii, dar subliniez că am în vedere un orizont mai îndepărtat al Parteneriatului. Scopul principal este de a realiza alinierea treptată a standardelor și calității vieții la nivelul celor din UE.

2. Pornind de la această idee vin cu al doilea mesaj. Pentru ca cetățenii să simtă şi mai mult schimbările pozitive, propunem plasarea unui accent mai pronunțat pe susținerea sectorului serviciilor. În primul rând, a serviciilor la care cetățeanul apelează zilnic – transport comun, sănătate, servicii publice, telecomunicații, servicii bancare ș.a. De exemplu, lucrăm acum asupra reducerii preţurilor la roaming cu ceilalţi parteneri estici. Sperăm că la următoarea etapă vom reuşi să avem acest rezultat şi cu UE.

3. Cel de-al treilea mesaj ține de dezvoltarea economică. Economiile partenerilor estici rămîn vulnerabile la șocuri externe.

4. Aici aş vrea să trec la cel de-al patrulea mesaj şi anume securitate. Toate realizările în sfera economică vor fi reduse la zero în lipsa securității și stabilității regionale. Securitatea şi reziliența trebuie să devină una din prioritățile reale ale Parteneriatului Estic.

5. Al cincilea şi ultimul mesaj ţine de deschidere spre noi orizonturi prin abordări creative în identificarea noilor oportunități de cooperare şi integrare. Regiunea Balcanilor Occidentali poate oferi mai multe exemple pozitive în acest sens.

Sunt convins că transformările care au loc în țările Parteneriatului Estic merită, în perspectivă, o nouă decizie politică vizionară de apropiere din partea Uniunii Europene".