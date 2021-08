Discursul Maiei Sandu rostit în PMAN: Republica Moldova este casa tuturor cetățenilor

Oricât de greu ne-a fost, Republica Moldova a rămas o țară democratică, o țară care își prețuiește libertatea. Moldovenii au respins dictatura, nu au permis nimănui să le fure libertatea. Aceasta este, probabil, cea mai mare realizare a noastră. A declarat preşedintele ţării, Maia Sandu, pe scena din Piaţa Marii Adunări Naţionale, la 30 de ani de independenţă a Republicii Moldova.

Mai jos puteţi vedea întregul discurs rostit de Maia Sandu de Ziua Independenţei:

"Astăzi este o zi importantă pentru noi toți. Astăzi vreau să urez la mulți ani tuturor cu prilejul Zilei noastre Naționale! Ani frumoși, bogați, ani de împlinire. La mulți ani, Republica Moldova!

Aniversarea ne oferă un prilej de a celebra reușitele acestor 30 de ani, dar și oamenii care și-au dăruit harul și energia pentru ca țara noastră să fie mai bună.

Sămânța libertății noastre a încolțit în Mișcarea de renaștere și eliberare națională a Moldovei, care a întrunit oameni curajoși și visători - medici, profesori, agricultori, jurnaliști, ingineri, scriitori, istorici -, uniți de dorința de a lupta pentru dreptatea națională.

Oamenii au îmbrățișat cu mult curaj șansa de a-și revendica identitatea națională și de a o celebra fără rezerve în limba noastră, limba română cu alfabet latin, recuperată, la fel ca și simbolurile naționale, după decenii de interdicții și cenzură. Am vrut atunci să trăim demn la noi acasă. Asta vrem și acum.

Locul din care vă vorbesc astăzi are o încărcătură simbolică aparte pentru devenirea țării noastre. Aici s-au întrunit moldovenii la Mari Adunări Naționale, în momente de cumpănă.

Datorită energiei creatoare a celor adunați în această piață, dar și a credinței în țara lor, pe 27 august 1991, Parlamentul a îndeplinit voința marii majorități a oamenilor și a votat Declarația de Independență a Republicii Moldova.

Am pășit pe calea independenței plini de speranțe și entuziasm. Ne-am dorit o țară liberă, pe care să o guvernăm singuri. Dar școala independenței a fost și grea, și scumpă. Entuziasmul începutului s-a lovit de brutalitatea tranziției. Ne-a lipsit experiența bunei guvernări, reguli clare și instituții puternice. Dar cel mai mult ne-a lipsit unitatea - o viziune comună, agreată împreună, despre ce vrem să facem noi cu Moldova noastră.

Lipsa de viziune și de unitate ne-a adus guvernări iresponsabile, profitoare, care s-au preocupat mai mult de propriile buzunare. A crescut corupția și, odată cu ea, distanța dintre cei îmbogățiți peste noapte și oamenii cinstiți. Proiectele de țară au fost abandonate.

Loviți de sărăcie și deznădejde, moldovenii au început să plece. Țara aproape s-a golit, pentru că oamenii au fost forțați să-și caute un trai mai bun în altă parte. Acesta este prețul amar pe care îl plătim pentru greșelile noastre. De aceea, cel mai important obiectiv pe care îl avem astăzi este să facem în așa fel încât oamenii să aleagă să trăiască în Republica Moldova. Uniți, cu o viziune clară și o guvernare responsabilă, putem face acest lucru.

În 30 de ani, nu am reușit să construim un stat de drept. Unii oameni își caută dreptatea cu anii și nu o găsesc. Alții sunt mai presus de lege, nu răspund pentru faptele lor. Legi drepte, pentru toți – asta își doresc cetățenii noștri.

Odată cu independența, am trăit drama unui conflict armat, care a lăsat sechele în sute de familii din țara noastră și o fractură pe trupul țării, de-a lungul cursului râului Nistru.

Să apreciem curajul veteranilor și să cinstim memoria eroilor căzuți la Nistru în lupta pentru apărarea independenței Republicii Moldova. Să ținem minte sacrificiul lor suprem adus patriei și să facem tot ce ne stă în puteri pentru a nu mai admite vărsare de sânge pe pământul nostru.

***

Oricât de greu ne-a fost, Republica Moldova a rămas o țară democratică, o țară care își prețuiește libertatea. Moldovenii au respins dictatura, nu au permis nimănui să le fure libertatea. Aceasta este, probabil, cea mai mare realizare a noastră.

În acești ani, am învățat valoarea votului nostru și importanța unei guvernări bune și responsabile. Societatea s-a maturizat. Nu am devenit prizonierii corupției și incompetenței, soarta noastră este în mâinile noastre. Astăzi, noi decidem drumul către următorii 30 de ani - și-l vom începe cu reclădirea statului și transformarea instituțiilor.

Dragi cetățeni,

Guvernarea vă propune un nou proiect de țară. Vă propunem să construim instituții publice, cu reguli clare, care vor lucra pentru oameni. Vă invit să lucrăm împreună, să facem echipă între stat și cetățeni. Avem acum oportunitatea de a pune umărul cu toții la un proiect național de curățare și consolidare a statului ca să avansăm pe drumul spre prosperitate și integrare europeană.

Vom începe de la temelie - de la restabilirea dreptății. Vom construi un stat de drept, cu instituții puternice, cu o justiție adevărată. Vom învăța cu toții să respectăm legea. Să avem încredere unii în alții. Să înțelegem că averea statului este averea noastră și că trebuie protejată. Astfel vom crește încrederea în țara noastră, vom aduce investiții, vom crea locuri de muncă, vom dezvolta o economie puternică.

Vom avea grijă de oameni. Veniturile cetățenilor trebuie să crească, pensiile trebuie să crească, trebuie să fim solidari cu cei care au mai puțin. Succesul nostru ca societate nu se va măsura în câți milionari avem în țară, ci în creșterea numărului celor care nu se mai tem pentru ziua de mâine.

Noi nu avem resurse naturale. Nu avem mari piețe de desfacere în țară. Nu avem resursele noastre energetice. Dar avem oameni muncitori și talentați. Ne avem unii pe alții.

Oamenii sunt bogăția Moldovei - vom oferi celor de aici speranța în ziua de mâine și vom crea condiții pentru revenirea celor plecați. Celor din diasporă le spun: știu cât de mult vă pasă de țara noastră. Numai gândiți-vă ce lucruri mari am putea construi dacă am fi cu toții acasă!

Vom investi în educație și cercetare, pentru a oferi oamenilor noștri ocazia de a crește și a inova acasă. Vom reconstrui școlile și spitalele, vom aduce infrastructură modernă în comunitățile noastre. Vom sprijini autonomia administrației publice locale. Așa combatem sărăcia, așa creăm oportunități pentru oameni acasă.

Republica Moldova este casa tuturor cetățenilor ei, indiferent de limba pe care o vorbesc aceștia. Moldova este casa celor de la nord, și a celor de la sud, este casa celor de pe malul drept al Nistrului, și a celor de pe malul stâng. Vom lucra pentru ca țara noastră să fie prosperă, liberă și reîntregită.

Vom merge cu pași fermi pe calea integrării europene. Locul Republicii Moldova este în familia statelor europene. Integrarea europeană este calea cea mai firească de dezvoltare pentru țara noastră, o cale ce va aduce prosperitate și securitate cetățenilor.

Moldova e o țară mică, ce depinde în mare măsură de relațiile pe care le construiește cu alte state și organizații. Vrem să dezvoltăm relații strânse de prietenie, bazate pe încredere și respect reciproc, cu țările vecine, cu partenerii noștri și cu celelalte state ale lumii. Independența înseamnă și capacitatea de a avea prieteni cu care ne ajutăm la nevoie, cu care dezvoltăm proiecte comune în beneficiul cetățenilor, cu care sărbătorim aniversări importante ca ziua de astăzi.

Apreciez mult gestul de prietenie al președintelui Poloniei, dar și al președinților României și Ucrainei, care sunt în drum spre Chișinău. Aveți toată recunoștința mea pentru acest gest și vă asigur de prietenia noastră sinceră.

Republica Moldova își dorește să devină un factor de stabilitate pentru regiunea noastră, care se confruntă cu probleme complexe. Vom fi un promotor al dialogului și păcii, al soluțiilor diplomatice, al compromisului pașnic, în interesul oamenilor. Vom avea o politică externă proactivă și previzibilă, vom participa constructiv și înțelept în dialogul global. Avem ce oferi lumii. Cu decență și fermitate, ne vom apăra valorile și interesele noastre naționale.

***

Aceasta este viziunea noastră despre viitorul Republicii Moldova, viziune împărtășită de cetățeni. Această viziune ne permite să reconstruim statul și instituțiile pe baze corecte, democratice și incluzive. Cel mai important lucru pentru mine, ca președinte, este să arătăm oamenilor că schimbarea în bine este posibilă și că guvernanții sunt în slujba interesului public.

Îndeplinirea acestei viziuni este datoria noastră față de înaintașii luptei pentru independență și e făgăduința pe care o facem copiilor noștri. Să le oferim copiilor confort, prosperitate, o casă grijulie și comodă, în care ei să se simtă bine și să-și realizeze visele. Iată promisiunea Republicii Moldova pentru următorii 30 de ani.

Dragi concetățeni,

Poate că cei care au votat Declarația de independență, acum 30 de ani, și-au imaginat un altfel de parcurs pentru statul pe care l-au creat, pe 27 august 1991.

E drept că am făcut greșeli în acești ani, dar fiecare greșeală a fost o lecție care ne-a ajutat să ne găsim calea. În loc de regrete, alegem să progresăm, să ducem mai departe speranțele și încrederea care au stat la temelia declarării independenței și continuă să ne ghideze pe fiecare.

Astăzi, știm ce avem de făcut. Ne iubim țara, vrem să trăim bine pe acest pământ roditor - noi, urmașii noștri și urmașii urmașilor noștri. Vrem ca satele și orașele noastre să fie din nou pline de oameni.

Am încredere în viitorul țării noastre, pentru că am încredere în oamenii Republicii Moldova. Moldova are de spus o poveste frumoasă, o poveste a renașterii și unității, a curajului de a visa, care ne va lumina calea în anii ce vin. Să putem spune cu mândrie: „M-am născut în Moldova. Te invit să-ți arăt cât de frumoasă este țara noastră”.

La mulți ani, dragi moldoveni! La mulți ani, Republica Moldova!"