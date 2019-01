DISCURS EMOȚIONANT în ședința Guvernului al înotătorului Ion Lazarenco, nominalizat la Premiul Nobel pentru pace. Pavel Filip: Mă mândresc cu așa om

Înotătorul Ion Lazarenco va fi promovat pe plan internațional pentru a informa societatea despre realizările sale și mesajele de pace și unitate promovate prin înot. Declarația a fost făcută de către premierul Pavel filip în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului.

"Astăzi avem o ședință specială, pentru că avem un invitat special și am ținut mult acest lucru, pe domnul Ion Lazarenco și cel care are mai multe tituluri: Omul anului 2018 declarat de Asociația Mondială de Înot și multe multe altele. Este omul care a înotat peste cele șapte strâmptori, unul din cei opt oameni din lume care a trecut peste aceste strâmptori, dar mai mult este primul care a reușit această performanță.

Eu mă mândresc cu acest om, chiar dacă este plecat de mai mult de 20 de ani în Irlanda, el a făcut aceste lucruri ca cetățean a Republicii Moldova. Și întodeauna a fost înfășurat în drapelul Republicii Moldova.

Aceasta poate este o lecție de patriotism pentru toți noi. Noi în ultimul timp am început să ne plângem dar el a dovedit așa cum văd și eu Republica Moldova. Dacă este voință, dacă este curaj și mobilizare se obțin rezultate. Cel mai mult ce m-a impresionat pe mine ca și toți colegii mei.

Am luat o decizie și domnul Lazarenco a fost nominalizat la premiul Nobel de pace din partea Republicii Moldova, iar acest lucru deja a fost înregistrat și noi azi vom aproba un plan de aprobare a domnului Lazarenco.

Propun ca primul element de promovare să fie început astăzi aici în Guvernul Republicii Moldova", a menționat Premierul Pavel Filip.

Şedinața a avut un oaspete special. Candidatul înaintat la Premiului Nobel pentru Pace a ţinut un discurs în faţa cabinetului de miniştri. Acesta a vorbit de performanţele sale, dar şi a mulţumit Guvernului pentru susţinere.

"Vă mulțumesc de cuvintele alese, mult stimat cabinet de miniști și presă vă mulțumesc pentru aceste clipă. Am niște emoții speciale. Cum a spus domn prim-ministru, suntem o nație care iubim să ne plângem și vedem paharul mai mult gol decât plin. Eu întradevăr am început cu 15 ani în urmă să fac pași mici, să urc un munte, să am multe obstacole, să am multe greutăți, sau mai bine spus să mă mut în ocean. Să învingi un învingi un ocean nu se poate prin a nota un kilomentru sau 20 de kilometri. Îl învingi atunci când ajungi la mal. Atunci se considreră oficial că ai învins.

Așa putem să zicem și cu un Guvern. Noi nu putem zice că am învins astăzi și să nu continuăm. Să vrem rezultate astăzi și asta nu însemnă că nu trebuie să continuăm. Îi ușor de stat în spatele unui calculator sau unui telefon și să judeci, e mai greu să îți răsuflici mâinecele și să faci un impact.

Nu o să obosesc asta să spun, pentru că atunci când am început să urc muntele am întâlnit multe maltratări, multe amenințări, am avut momente când a trebuit să împrumut și bani să fac multe sacrificiii. Dar din motivul că am crezut în visul meu, în mesajul meu, că am crezut în noi, iar dacă nu credeam nu făceam ceea ce am făcut. Nu îmi sacrificam sufletul, sănătatea, familia și tot ce mă înconjoară. Noi putem face multe lucruri frumoase dacă le facem din suflet. Noi putem face tot ca și cum la nimeni nu ai putea permite să vină la noi acasă și să ne facă curat, așa cum nu permitem să nu vină nimeni la noi acasă să ne facă curat în ogradă, așa și aicea nu trebuie nimeni să vină să facă curat la noi în țară.

Referitor la Premiul Nobel, vreau să spun că m-am emoționat, pentru că în ultimii zece ani am bătut la foarte multe uși, dar am continuat să nu mai bat și să continui să fac ceea ce fac. Eu cred că am facut absolut tot și ceea ce mi-am propus să fac. Eu voi continua să fac deoarece sunt dator față de copii mei, față de părinții mei, de strămoșii mei și față de țara mea. Cel mai mult sunt dator față de pământ, pentru că noi suntem trecători pe fața pământului și lăsăm în urma noastră doar o urmă și ceea ce lăsăm aceea se identifică, iar casele și bunurile nu rămâne în istoria la nimenea.

Sunt sigur că copii care am mers acum pe la școli de asta au nevoie, au nevoie de educație, au nevoie de inspirație, au nevoie să le arătăm că ne pasă pentru că ei o să fie ceea ce suntem noi acuma.

Vă mulțumesc încă odată din suflet, mulțumesc domnule Prim-ministru pentru această decizie.

Întradevăr ceea ce am făcut până acum o să continui, pentru că eu cred că noi, împreună putem să unim forțele, pentru că noi putem să devenim ambasadori ai păcii. Întradevăr ambasador ai binelui. Doar cu bine o să învingem răul. Un război nu îl oprești cu patroane dar cu dragostea, cu iubirea, cu iertarea și cu credeință. Noi avem o inimă de pâine", a declarat Ion Lazarenco.

Pavel Filip a apreciat în special faptul că, deși este stabilit de mai mulți ani în Irlanda, Ion Lazarenco întotdeauna a arborat drapelul Republicii Moldova, fiind un ambasador al țării noastre peste hotare. La rândul său, Ion Lazarenco, a spus că este mândru să fie cetățean al Republicii Moldova, menționând că fiecare dintre noi este obligat să facă câte ceva pentru a schimba lucrurile și a construi o țară prosperă.

Ion Lazarenco a fost declarat trei ani consecutiv ”Cel mai bun înotător al Irlandei”, devenind și prima persoană de pe glob care a traversat din prima încercare cele șapte strâmtori.

În 2018, sportivul a fost desemnat ”Omul Anului” de către Asociația Mondială de Înot în Aer Liber. Laureaţii Premiului Nobil vor fi anunţaţi în luna decembrie a anului curent.