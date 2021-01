Discipolul clubului de fotbal Paris Saint-Germain, Virgiliu Postolachi, a ales Moldova. După ce timp de trei ani nu a dat curs convocărilor, fotbalistul născut la Edineț, a decis într-un final să se alăture lotului naționalei ţării noastre, însă deocamdată la cea de tineret. Echipa pregătită de Sergiu Cleșcenco s-a reunit într-un cantonament la Vadul lui Vodă."Am păstrat contactul cu părinții și consider că am găsit argumente pentru a înclina balanța în favoare naționalei Republicii Moldova. Nu este secret că Virgiliu într-un un anumit moment a aspirat și la naționala României, chiar și a obținut cetățenia română. Probabil că evenimentele din ultima perioadă l-au făcut ca să ia o decizie în favoarea naționalei Moldovei."În 2018, Postolachi a semnat primul contract profesionist cu PSG. Tot în acel an, a fost convocat în premieră la prima reprezentativă a Moldovei, însă el a refuzat invitaţia selecţionerului de atunci, exprimându-și intenţia de a reprezenta naţionala României.Ulterior, FIFA nu i-a permis acest lucru, menționând că poate juca doar pentru reprezentativele Franței sau a Moldovei."E perioadă în care a putut și Virgiliu să facă deplasarea la Chișinău, ne fiind angrenat foarte mult la echipa de club. În primul rând să înțeleagă unde vine, ce înseamnă națională, pentru că până acum nu a fost invitat, n-a dat curs invitației noastre. Trebuie să confirme și de ce nu pe viitor să fie convocat și la prima reprezentativă.Născut în Republica Moldova, dar stabilit în Franța de mic copil, Virgiliu Postolachi nu s-a reținut mult la PSG. În 2019, el s-a transferat la Lille, iar vara trecută a fost împrumutat la clubul Royal Excel Mouscron. În ultimele șase luni el a jucat doar șase meciuri în primă ligă a Belgiei.Postolachi va putea debuta la naționala de tineret pe 30 ianuarie. Atunci, echipa are programat un meci amical cu Sfântul Gheorghe Suruceni.