Manchester City continuă seria fenomenală de victorii în Premier League. Discipolii lui Pep Guardiola au învins-o pe Brentford cu 1-0 și au ajuns la 10 meciuri câștigate la rând.

Phil Foden a marcat singurul gol al partidei, după ce a primit o pasă de la Kevin De Bruyne. Aceeași Foden și De Bruyne au ratat ocazii mari de gol în repriza secundă. Manchester City are 50 de puncte acumulate și are un avans mare față de principalele contracandidate la titlu. Chelsea Londra are 42 de puncte, iar FC Liverpool 41, dar are și cu un meci mai puțin disputat.

Tot aseară, Chelsea a obținut doar o remiză în partida cu Brighton & Hove Albion, scor 1-1. Romelu Lukaku a înscris în prima repriză, iar apoi "aristocrații" și-au creat șanse pentru a-și dubla avantajul dar fără succes. Iar cum ocaziile se răzbună, totul s-a produs în minutul 90+1, atunci când oaspeții au egalat prin Danny Welbeck.

În următoarea etapă, pe 2 ianuarie, Chelsea Londra va juca pe "Stamford Bridge" cu FC Liverpool.