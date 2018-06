Directorul taberei din Taraclia recunoaşte: Centrul de odihnă avea doar "permisiunea verbală" de a funcţiona

Directorul taberei din Taraclia a pus deliberat viaţa copiilor în pericol când a permis instituţiei să funcţioneze fără autorizaţie. El a recunoscut pentru jurnalişti că centrul de odihnă avea doar o "permisiune verbală", nu un document oficial eliberat de autorităţile de resort.

" - Ați avut autorizație? - În scris nu am avut, doar în formă orală. - De ce? - În scris nu am avut, pentru că urma să luăm probe de apă și nu am avut o analiză exactă a calităţii apei. Au zis că rezultatele sunt bune și că o putem deschide", a recunoscut directoul taberei Ceaica din Taraclia, Nina Barbieru.

O comise a Ministerul Sănătății a mers în inspecţie la Taraclia pentru a investiga cazul.

Între timp, medicii din raion anunţă că starea copiilor s-a ameliorat semnificativ. Totuşi, cauza exactă a îmbolnăvirilor va fi cunoscută abia peste două zile.

"Copiii au scăpat de febră, nici diaree nu mai au. Au fost luate probe inclusiv mase fecale pentru enterovirus. Toți elevii au dat analize privind starea tractului intestinal. Așteptăm rezultatele care vor fi gata peste câteva zile", a spus medicul infecţionist, Maria Dobrioglo.

Chiar dacă ce-a fost mai rău a trecut, supărarea părinţilor care şi-au lăsat copii la tabără continuă, iar unii dintre au cerut banii pentru sejur înapoi.

" - Foaia de odihnă am cumpărat-o din bani proprii. - Cât ați plătit? - 470 de lei. - Și veți cere banii înapoi? - Desigur, eu sper că ni-i vor restitui. Înainte de a aduce copilul la tabără am făcut toate investigațiile și peste trei zile s-a îmbolnăvit. E ceva ieșit din comun", a spus un părinte revoltat.

La sfârșitul săptămânii trecute, la spitalul din Taraclia au fost internați 34 de copii, care se odihneau la tabăra de vară Ceaica.

Rezultatele preliminare, anunțate de medici, vorbeau despre o intoxicație alimentară, după care s-a anunțat că e vorba de enterovirus.